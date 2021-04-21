Путін у своєму зверненні говорив про Януковича і жодним словом не згадав Донбас

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів. Під час свого звернення він підняв тему України, зокрема сказав про Януковича. Втім, нічого про ескалацію на Донбасі він не згадав.

Що Путін сказав про Україну

Питання міжнародної політики Путін підняв наприкінці свого півторагодинного виступу. Про Україну згадав у контексті протестів у Білорусі.

До слова Хто перетне червону лінію, отримає відповідь Росії, – Путін

Він сказав, що на Олександра Лукашенка готували напад і хотіли його вбити. Так само, за словами Путіна, хотіли вбити і Януковича. До нього Путін припустив не однозначне ставлення.

Можна, як завгодно ставитися до Януковича, до Мадуро. Януковича теж мало не вбили і усунули незаконним способом. Але практика держпереворотів і політичних вбивств – це занадто,

– сказав Путін.

Президент Росії сказав, що ніхто не думав про долю України, коли в ній здійснювали держпереворот. Так він дорікнув Європі, яка нібито "переймається" Україною.

Росія прагне миру, але себе не дасть образити

Володимир Путін у впевненому і суворому тоні додав: Росія не хоче ні з ким воювати, але своїми цінностями і прагненнями не поступиться. Росія начебто поводиться скромно, не встрягає у конфлікти, а лише їх розв'язує. Свою державу він порівняв із Шерханом, біля якого крутяться Табакі.

Втім, на образи, за словами Путіна, Росія реагуватиме гостро.

У Росії є свої інтереси. Якщо хтось відмовляється розуміти, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію,

– зазначив президент Росії.

Щодо санкцій, які на Росію наклали ЄС, США, Канада, він зазначив: вони незаконні і грубі. Це спроба грубого нав'язування "країн Заходу" нав'язати свою волю іншим.

Путін не згадав про Донбас

Жодним словом президент Росії не згадав у своєму зверненні ескалацію на Донбасі та переміщення військ до кордону з Україною. Він ніяк не відреагував на міжнародні заяви ЄС, НАТО, політиків окремих країн-членів цих організацій.

Ба більше, Путін у своєму виступі ніяк не відповів на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі для перемовин.

Загострення на Сході України: коротко

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня поінформував, що Росія почала поступово нарощувати війська поблизу державного кордону України.

Також країна-агресор масово переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку.

Дмитро Кулеба заявив, що приблизно через тиждень чисельність російських військ на кордоні з Україною зросте до понад 120 тисяч одиниць особового складу.