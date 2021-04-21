Путін у своєму зверненні говорив про Януковича і жодним словом не згадав Донбас

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів. Під час свого звернення він підняв тему України, зокрема сказав про Януковича. Втім, нічого про ескалацію на Донбасі він не згадав.
Джерело:24 канал
Що Путін сказав про Україну
Питання міжнародної політики Путін підняв наприкінці свого півторагодинного виступу. Про Україну згадав у контексті протестів у Білорусі.
До слова Хто перетне червону лінію, отримає відповідь Росії, – Путін
Він сказав, що на Олександра Лукашенка готували напад і хотіли його вбити. Так само, за словами Путіна, хотіли вбити і Януковича. До нього Путін припустив не однозначне ставлення.
Можна, як завгодно ставитися до Януковича, до Мадуро. Януковича теж мало не вбили і усунули незаконним способом. Але практика держпереворотів і політичних вбивств – це занадто,
– сказав Путін.
Президент Росії сказав, що ніхто не думав про долю України, коли в ній здійснювали держпереворот. Так він дорікнув Європі, яка нібито "переймається" Україною.
Росія прагне миру, але себе не дасть образити
Володимир Путін у впевненому і суворому тоні додав: Росія не хоче ні з ким воювати, але своїми цінностями і прагненнями не поступиться. Росія начебто поводиться скромно, не встрягає у конфлікти, а лише їх розв'язує. Свою державу він порівняв із Шерханом, біля якого крутяться Табакі.
Втім, на образи, за словами Путіна, Росія реагуватиме гостро.
У Росії є свої інтереси. Якщо хтось відмовляється розуміти, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію,
– зазначив президент Росії.
Щодо санкцій, які на Росію наклали ЄС, США, Канада, він зазначив: вони незаконні і грубі. Це спроба грубого нав'язування "країн Заходу" нав'язати свою волю іншим.
Путін не згадав про Донбас
Жодним словом президент Росії не згадав у своєму зверненні ескалацію на Донбасі та переміщення військ до кордону з Україною. Він ніяк не відреагував на міжнародні заяви ЄС, НАТО, політиків окремих країн-членів цих організацій.
Ба більше, Путін у своєму виступі ніяк не відповів на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі для перемовин.Нагадаємо! Президент Володимир Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Загострення на Сході України: коротко
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня поінформував, що Росія почала поступово нарощувати війська поблизу державного кордону України.
- Також країна-агресор масово переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку.
- Дмитро Кулеба заявив, що приблизно через тиждень чисельність російських військ на кордоні з Україною зросте до понад 120 тисяч одиниць особового складу.