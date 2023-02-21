Путін виступає перед федеральними зборами: головні тези кремлівського диктатора

21 лютого Владімір Путін звернувся зі своїм виступом до федеральних зборів. Зауважимо, що відповідний захід мав відбутися раніше, але його вирішили перенести через провали на фронті.

Звернення до федеральних зборів – щорічний захід, в якому Владімір Путін бере участь. Під час нього він виголошує промову, яку уважно слухає його челядь. Такий собі звіт за виконану упродовж цілого року роботу. Ясна річ, що цього разу топ-темою виступу стане так звана "спецоперація". 24 Канал послухав його за вас та зібрав найважливіше.

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Основні тези з виступу

Путін почав свою промову з фрази про те, що відбувається вона у непростий для Росії час. І, ясна річ, не оминув увагою війну проти України. У звичній для Путіна манері, з заявами про так званих "неонацистів", ненависть "київського режиму".

Один з уривків виступу стосувався 2014 року та анексії частини Донецької та Луганської областей. Путін у своїй улюбленій цинічній формі заявив про те, що необхідно було рятувати мирне населення Донбасу. Мовляв, йому загрожували. І цю платівку він повторює вже роками.

Далі звинувачував в агресії Київ

І не минулося без заяв про те, що нашою державою керують ззовні. Ось лиш маленький шматочок: "Західні лідери тягнули час і займалися "гачков'язанням". Таким чином він намагався виправдати свою агресію, а також небажання до переговорного процесу. Ба більше, заявив, що "київський режим" спеціально затягував час, щоб посилити свої атаки по мирному населенню на Донбасі.

Путін бідкався у своїй промові, що за спиною Росії готували абсолютно інший сценарій. Мовляв, весь світ був налаштований проти Москви. І не забув він про "потуги України отримати ядерну зброю". І, ясна річ, що він звинуватив Захід у тому, що у нього відсутні "поняття честі, довіри то порядності".

"У сучасному світі не має бути поділу на так звані цивілізовані країни та інші", – додав диктатор.

Це вони (Захід – 24 Канал) розв'язали війну. А ми використовуємо силу, щоб її зупинити, – цинічно підкреслив Путін.

Не минулося без згадок про НАТО. Нагадуємо, що буцімто Альянс мав напасти на Росію. Тож він прокоментував так зване бажання його розширення. Мовляв, у НАТО "парасолькою вирішили прикритися" від країни-агресорки. Ще одне нарікання стосувалося того, що буквально вся планета "всіяна" американськими базами.

За його словами, до лютого 2022 року "було все готове для чергової каральної акції Києва". І що, переконаний Путін, всі вдавали, що нічого не відбувається. І знову полилося звинувачення: "Це вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили в хаос".

Кремлівський диктатор традиційно висловився про Україну, але маючи на увазі Росію. Він заявив, що на Заході ніхто не рахує людські жертви. Але це саме Путін так робить, коли жене на вірну смерть сотні тисяч своїх громадян.

Не зміг визначитися з тим, коли з'явилася Україна

Зауважимо, що він у своїй промові суперечив собі. Адже раніше заявляв, що Ленін створив Україну. А цього разу сказав: "Проєкт України почали зрощувати ще у 19 столітті, ще в Австро-Угорщині, щоб відірвати історичні землі від Росії, все повторюється".

Він запевнив усіх присутніх, що спочатку буцімто атакували Донбас. А наступними цілями мали бути Крим і Севастополь. І ще раз повторив, що воює Росія не проти України.

Ми не воюємо з народом України, він став заручником київського режиму та західних господарів, які окупували цю країну,

– додав він.

Путін вкотре не може визначитися, чи є Україна окремою країною, чи ні. У нього від промови до промови суб'єктність нашої держави змінюється.

І якщо раніше він розповідав про необхідність захищати російськомовне населення в Україні, то зараз змінилися наративи. Акцент уже зробили на "обов'язку захищати наших дітей від деградації та відродження".

Щоб заспокоїти присутніх, Путін вирішив озвучити тезу, яка демонструє буцімто силу російського війська. Але це саме російське військо уже майже рік не може досягнути навіть мізерних планів, поставлених диктатором з Кремля.

Перемогти Росію на полі бою неможливо,

– зазначив він.

Наразі статистика втрат і звільнення окупованих територій демонструє інше. Водночас він похвалив росіян за підтримку так званої "спецоперації". Мовляв, так "проявився справжній патріотизм". Маємо підозру, цю фразу він озвучив не лише задля посилення підтримки війни проти України, а й щоб мотивувати окупантів іти на фронт.

Похвалився немічними перемогами

Водночас якусь умовну перемогу він таки назвав. І мовиться про частково окуповані території Запорізької та Херсонської області. Згадку про їхнє захоплення та так звані "референдуми" зал підтримав млявими оплесками, щоб не засмучувати диктатора.

Він також потішився, що Азовське море стало внутрішнім для Росії. І що налагодилося сухопутне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Окупувати території допомагала ціла навала окупантів. Нагадаємо, що вже понад 144 тисяч з них загинули, щоб потішити самолюбство Путіна. Тож він пообіцяв, що Росія турбуватиметься про сім'ї тих, хто поповнив статистику втрат ворога. Правда, він вирішив не розповідати, скільки чорних пакетів вирушило до країни-агресорки.

Путін поскаржився також на санкції. Правда, свято переконував, що вони аж ніяк не вплинули на ситуацію в Росії. Мовляв, Захід своїми діями нічого не досягне.

Ага, санкції так ні на що не впливають, що для створення зброї вони витягають чипи з пральних машинок і холодильників. Санкції так нічого не роблять, що з країни втекли айтівці. Не мають жодного впливу, що країну-агресорку покинули великі бізнеси. І з нею ніхто не хоче мати справ. А про реальний курс рубля взагалі годі говорити.

Зброя замість масла

У своїй промові Путін вирішив використати фразу "Зброя замість масла" (в оригіналі німецькою Kanonen statt Butter), яка була популярним пропагандистським лозунгом у Третьому рейху. Правда, диктатор вирішив виправдатися за тризмінну роботу на оборонних підприємствах. Мовляв, "зброї замість масла" не буде у Росії. Так йому й повірили.

Якби Путін не ототожнював себе з Гітлером, то цієї заяви не звучало б. Він би просто хизувався тим, що російська оборонка росте, машини будуються, а економіка процвітає. Натомість він спробував знизити градус серед місцевого населення. Мовляв, на них не очікує ситуація, коли все йтиме на війну, а їм – нічого.

Сумнівний економічний розвиток

Він ще дуже багато розповідав про буцімто економічний розквіт країни, хизувався вигаданими цифрами. Мовляв, навіть безробіття у Росії скоротилося. Можливо, навіть не збрехав. Просто багатьох безробітних могли відправити на фронт, де вони і загинули. Так само у Росії борються з криміналітетом. Пригожин вербує зеків, жене на війну. Нема зеків у в'язницях, отже покращилася ситуація в країні. То ж так працює, та?

На фоні "все добре, економіка процвітає" він пробовкнувся про те, що гроші від продажу газу, лісу та нафти використовувалися для того, щоб скуповувати вілли та яхти. Правда, на себе пальцем не ткнув.

Заговорив він про те, що бізнесменам потрібно "бути зі своєю батьківщиною". Він хвилин 10 бідкався на те, що олігархи і заможні росіяни не хочуть нічого вкладати в Росію. Дійсно, чого б це? Можливо, тому що з країною-агресоркою ніхто не хоче мати справ. І тому, що ніхто не хоче прокинутися завтра у філії Північної Кореї?

Ми всоте закотили очі на фразі "Росія – велика країна". А ще він заговорив про якусь "цивілізацію", отриману від предків, яку потрібно буде передати нащадкам. Мабуть, мав на увазі дерев'яні туалети в полях, в яких ями замість унітазів.

Якщо так глянути на присутніх у залі, то дуже багатьом захотілося поставити питання: "Рібята, а шо с ліцом?" Навіть у радісні, на думку Путіна, моменти, вони були надто млявими та зажуреними. Мабуть, важко впродовж години було слухати всю цю маячню. Одні позіхали, інші закочували очі. Мєдвєдєв узагалі вирішив поспати. Можливо, тому що цілу ніч разом з Путіним писав цю божевільну промову.

У своєму зверненні він неодноразово згадував окуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Одна з заяв була більше закликом до того, що саме їхнім мешканцям потрібно буде відбудовувати свої регіони. Також він уже встиг анонсувати буцімто ремонти та відбудови навчальних закладів. Це звучить особливо цинічно, якщо не забувати, що саме російські військові їх і знищували та зрівнювали з землею.

Не минулося й без обмови за Фрейдом. Замість слова "ложе" Путін сказав "лажа". Так, для диктатора з Кремля ця промова була справжньою лажею. Він думав когось налякати, але не зміг навіть вигадати достатньо здобутків, якими міг би похизуватися.