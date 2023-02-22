Під час послання Путіна в залі не було кількох ключових фігур з його оточення: про кого мовиться

21 лютого Владімір Путін виступив зі своїм зверненням до федеральних зборів. Однак на заході не було одразу кількох ключових фігур з оточення російського диктатора.

Відсутність чиновників помітили користувачі соціальних мереж. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Хто не потрапив на звернення Путіна

Так, в залі під час промови російського диктатора не було:

мера Москви Сергія Собяніна,

голови Чечні Рамзана Кадирова,

командувача Об'єднаного угрупування військ Валерія Герасимова,

заступника Герасимова Сергія Суровікіна,

очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Деякі телеграм-канали відслідкували, що особистий літак Кадирова у той час відлетів до Абу-Дабі. Раніше повідомляли, що голова Чечні наразі проводить значну частину часу в ОАЕ.

Одне з пропагандистських видань заявило, що мер Москви Собянін не зміг прийти на стендап Путіна у зв’язку з хворобою.

А от Євгена Пригожина не було на засіданні диктатора, ймовірно, через скандал з міноборони Росії. Так, очільник ПВК "Вагнера" неодноразово критикував російське Міноборони за нестачу снарядів та озброєння, за тактичні прорахунки на полі бою та за те, що Міноборони приписує собі успіхи його найманців.

Головні заяви Путіна під час промови 21 лютого