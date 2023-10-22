Рятувальна операція у Харкові завершилася – відповідь буде: Зеленський звернувся до українців

Ввечері 22 жовтня Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. Він розповів про ситуацію в країні та на фронті.

Під час звернення Володимир Зеленський пообіцяв, що Україні неодмінно відповість Росії за терористичні ракетні удари. Про це пише 24 Канал.

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Головне зі звернення президента 22 жовтня

На Харківщині завершилася рятувальна операція

Рятувальники завершили рятувальну операцію під Харковом після російського удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом.

Президент підтвердив, що внаслідок атаки 6 людей загинули, ще 17 зазнали поранень. Усім постраждалим вже надали допомогу.

Мої співчуття рідним і близьким загиблих! Ми обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також,

– сказав президент.

Він наголосив на тому, що Україна та український народ ніколи не зламається. Попри все російське зло, ми вистоїмо та витримаємо.

Яка ситуація на фронті

За словами президента, українські захисники щодня працюють на результат для України. Їм необхідно вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів та рухатися вперед. Навіть найменший результат щодня працює на нашу перемогу та мотивує міжнародних партнерів нам допомагати.

Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює,

– заявив Володимир Зеленський.

Також цієї неділі глава держави відзначив наших воїнів, які особливо проявили себе цими тижнями на різних напрямках та у різних завданнях:

Куп'янський напрямок, Харківська область . Президент подякував 57-ій окремій мотопіхотній бригаді та 1-му механізованому батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.

. Президент подякував 57-ій окремій мотопіхотній бригаді та 1-му механізованому батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Авдіївський і Мар'їнський напрямки , які є дуже важкими. Зеленський подякував за "зразковий захист" 53-тій та 110-й окремим механізованим бригадам, 59-тій окремій мотопіхотній та десантникам 79 бригади. Також він окремо висловив вдячність воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину.

, які є дуже важкими. Зеленський подякував за "зразковий захист" 53-тій та 110-й окремим механізованим бригадам, 59-тій окремій мотопіхотній та десантникам 79 бригади. Також він окремо висловив вдячність воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину. Лиманський напрямок. Президент повідомив, що наша 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95-ї окремої бригади ДШВ зірвали плани окупантів.

Президент повідомив, що наша 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95-ї окремої бригади ДШВ зірвали плани окупантів. Бахмутський напрямок – глава держави подякував воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади за ефективну оборону та штурми.

– глава держави подякував воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади за ефективну оборону та штурми. Мелітопольський напрямок – серед усіх напрямків на півдні президент відзначив саме цей. Особливо він подякував десантникам 46-ї аеромобільної бригади, зазначивши, що своїми результатами вони допомагають всьому фронту.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Події на міжнародній арені

Зеленський повідомив, що 22 жовтня провів розмову з еміром Катару й подякував йому за готовність долучитися до наступної зустрічі щодо Формули миру та підтримку нашої країни. Також сторони обговорили посередництво Катару у звільненні депортованих та полонених українців.

Президент пообіцяв, що наступний тиждень додасть іще більше можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору та нашої Формули миру.