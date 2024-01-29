Ворог тисне на своїх сателітів, – Зеленський розповів про підсумки дня

Володимир Зеленський традиційно записав звернення до українців. Він розповів про останні події на міжнародній політичній арені та ситуацію на фронті.

У вечірньому зверненні 29 січня Володимир Зеленський розповів про підсумки дня.

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Президент заслухав доповіді військових

Володимир Зеленський провів вранішній селектор. За його словами, були доповіді з усіх напрямків державної роботи.

Військові доповіли щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. А розвідка відзвітувала про поточні питання.

Окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію,

– сказав він.

Також підіймалася тема дронів: питання виробництва, питання постачання та забезпеченості підрозділів. Президент наголосив, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами.

Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо,

– зазначив президент.

Зеленський провів нараду зі Шмигалем

Глава держави повідомив, що провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вона була присвячена першому півріччю в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі.

Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство в політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. І я вдячний кожному з наших сусідів – кожній країні, кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин і підтримують реалізацію наших домовленостей,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що нині відбулися перемовини з міністром закордонних справ Угорщини – на рівні керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Президент зауважив, що Україні потрібно досягнути з Угорщиною взаєморозуміння та продуктивності.

На додачу, Зеленський обговорив з главою уряду України заплановану роботу з донорами – зустріч відповідної координаційної платформи донорів тут, у Києві. А також заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться в лютому в Японії та у червні в Німеччині. На все півріччя українська позиція буде представлена достойно.

Відбулися перемовини з прем'єр-міністром Греції

Президент України розмовляв 29 січня із прем'єр-міністром Греції. Він обговорив з ним двосторонню співпрацю обох країн, а також і на рівні всієї Європи.

В інституціях Євросоюзу, а також у Балканському регіоні – готуємо новий саміт Україна – Балкани. А також запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру,

– додав він.

Традиційно наприкінці промови Володимир Зеленський подякував українцям, які допомагають своїй країні та небайдужим жителям світу.

Зазначимо, що напередодні промови з'явилися чутки про відставку Залужного. В Офісі Президента категорично заперечили цю інформацію.