Ми можемо захистити життя і мусимо це зробити, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський записав ввечері традиційне звернення до українців. Президент велику увагу приділив російським обстрілам.

Володимир Зеленський у середу, 13 березня, звернувся до українців. Він прокоментував атаки Росії на Суми, Кривий Ріг та Мирноград.

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Зеленський прокоментував атаки Росії на цивільних

Володимир Зеленський отримав звіти з регіонів України щодо ліквідації наслідків російських ударів та допомоги постраждалим.

Суми – удар "Шахеда" по житловому будинку, Кривий Ріг – наслідки російської ракетної атаки, Донеччина, зокрема місто Мирноград, – російський удар, пряме влучання авіабомби в житловий будинок. Кожен із цих ударів забрав життя людей. Мої співчуття всім, хто втратив близьких,

– сказав президент.

У середу, 13 березня, глава держави мав окрему розмову щодо допомоги людям після руйнування будинку на проспекті Добровольського в Одесі. За його словами, обласна влада та Кабінет Міністрів допомагають з новим житлом та іншими подібними питаннями. Він зауважив, що загалом після кожного російського удару всі служби реагують оперативно. Всі потрібні ресурси залучені від влади в областях, комунальних служб, Нацполіції, ДСНС.

Звернення Володимира Зеленського 13 березня: відео Офісу Президента



Президент наголосив, що після російських ударів наші люди не повинні залишатися наодинці з болем та проблемами.

І це – обов’язок місцевої влади, усіх державних і комунальних служб, а якщо потрібно – то і центральної влади, зокрема Кабінету Міністрів України – реагувати та регулювати всі ситуації так, щоб люди справді відчували, що Україна завжди допомагає. І хоч би що сталося – підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це й потрібно,

– зауважив він.

