Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція

Володимир Зеленський 1 грудня прийшов у Верховну Раду, аби виступити із президентським зверненням перед парламентарями. У своєму посланні глава держави розповість про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Те, що говорить Зеленський народним депутатам у своєму щорічному зверненні, дивіться в онлайн-трансляції зі сесійної зали Верховної Ради.

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Президент звертається до парламенту

Володимир Зеленський прийшов 1 грудня на засідання Верховної Ради. Він виступає перед нардепами зі зверненням, в якому розповідає про внутрішнє та зовнішнє становище України: ситуацію на кордонах, розвиток країни, боротьбу з коронавірусом, соціальну політику.

Звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція

Нагадаємо, таке послання глави держави до нардепів є традиційним та щорічно проводиться в Україні ще з 1995 року.

Попереднє звернення Зеленського до Ради