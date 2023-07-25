Ніхто не пробачить депутатам, суддям, військкомам, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців. Однією з тем стали скандали навколо певних державних посадовців. Їхні дії президент назвав зрадою.

Володимир Зеленський зазначив, що мільйони українців та українок щоденно максимально зосереджені на захисті держави й життя. Президент звернувся до тих осіб, які вважають, що повномасштабна війна Росії проти України десь далеко від них.

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Зеленський попередив держпосадовців

Президент дав зрозуміти, що купол Верховної Ради, стіни кабінетів чи перелік повноважень не закриють таких осіб від реальності.

Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства,

– наголосив український лідер.

Він нагадав, як українці роблять усе можливе та неможливе для перемоги над Росією і збереження свободи. За його словами, коли постійно відчуваєш, яку моральну силу для України здобули наші воїни, а також коли вся увага приділена тому, щоб наша держава мала артилерію, дрони, ракети та іншу зброю, то будь-який похід держпосадовця на пляж чи його особисте збагачення замість інтересів нашої країни викликають щонайменше лють.

Президент закликав депутатів, чиновників та інших посадовців запам'ятати цю лють, яку відчули мільйони українців. Зеленський наголосив, що вони повинні працювати заради інтересів українського народу. Також він подякував тим депутатам, які справді це роблять.

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Голова держави пригрозив відповідальністю тим держпосадовцям, які займаються власними інтересами замість державних чи намагаються отримати відрядження, щоб просто відпочити.

А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи "пляжами", – вас таких не буде. Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції,

– сказав він.

Український президент наголосив, що повинен бути ухвалений кожен закон, необхідний для посилення позицій наших воїнів. Також треба ухвалити всі закони, що потрібні для початку переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Зеленський заявив, що не хоче чути жодних відмовок. За його словами, держпосадовці потрібні Україні, тільки якщо вони працюють заради неї.

Лідер прокоментував скандал з одеським військкомом

Зеленський висловився й щодо наслідків ситуації з Євгеном Борисовим, якого нещодавно затримали. Після скандалу з колишнім начальником Одеського обласного ТЦК та СП в Україні почалася перевірка військкоматів. Голова держави ознайомився з попередніми результатами й заявив про наявність невтішних висновків. Він запевнив, що правоохоронці вживуть відповідних заходів, а суспільство все побачить.

Але хочу сказати всім таким "воєнкомам" і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає,

– додав президент.

Про що Зеленський говорив з Сунаком

Український лідер провів перемовини з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він назвав цю розмову цілком практичною та чіткою. Зеленський та Сунак обговорили, як захистити Південь, зокрема, Одесу, від російського терору. Вони обговорили можливі кроки, щодо передачі Україні певної кількості ППО. За його словами, Сполучене Королівство може стати тим лідером, чия допомога системами ППО гарантуватиме реальну безпеку.

Він заявив, що з безпеки портів України у Чорному морі починаються спокій і стабільність на світовому продовольчому ринку. Зеленський назвав продовольчу безпеку глобально важливим пріоритетом та частиною Української формули миру.

Зеленський також окремо подякував США за підтримку України. За його словами, Вашингтон передасть нашим захисникам артилерію, ракети для HIMARS, Patriot та NASAMS, дрони й "багато всього іншого".

Зеленський оцінив українську армію дронів

Як пояснив президент, у вівторок, 25 липня, відбулася непублічна зустріч з урядовцями, на якій були представлені результати року армії дронів. Зеленський назвав її стратегічно важливою подією.

За його словами, йому продемонстрували не проєкт, а реальну українську армію дронів. На презентації показали різні види українських БпЛА, які використовуються для оборони. Також відбулася зустріч з виробниками, проєктувальниками та донорами.

Абсолютно потрібні обороні всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово,

– зауважив президент.

У кінці звернення голова держави заявив про ухвалення 25 липня двох указів. Він нагородив 649 захисників та захисниць України. На жаль, 218 з них відзначені державними нагородами посмертно. Президент закликав всіх пам’ятати, чого вартують державність, свобода та гідність.

Звернення Зеленського 25 липня: дивіться відео

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