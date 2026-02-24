Володимир Зеленський розповів, куди хоче привести Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що хоче привести Трампа на Алею прапорів у Києві. Він додав, що лише побувавши в Україні, можна зрозуміти, що це за війна і через кого вона почалася.

За словами президента, Трамп має відвідати Алею прапорів у Києві, щоб зрозуміти реальну ситуацію. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Що відомо про звернення?

Президент України опублікував відео до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що хоче показати президенту США Алею прапорів на Майдані Незалежності у Києві.

Я дуже хочу одного дня прийти сюди з президентом США. Я точно знаю, що тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді і через кого,

– зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що потрібно зрозуміти, що Путін і є ця війна. Він додав, що це "не вулична бійка – а напад хворої держави на суверенну".

Глава держави заявив, що не впевнений у тому, чи лікує час насправді, і додав, що не знає, скільки ще його потрібно, аби "загоїти рани війни".

Він також згадав імена загиблих українських захисників і захисниць, додавши про впевненість того, що вони розповіли Богові усю правду про війну.

