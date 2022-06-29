Росія вичавила з Сирії "визнання" псевдореспублік, та це нікчемна історія, – Зеленський

Росіяни прагнуть приєднати псевдореспубліки до свого складу. Щоправда, на такий крок відмовляються йти навіть їхні давні союзники.

Російські окупанти прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та заявити про "очищення псевдореспублік від нацистів". Вони провалюють як і це завдання, так і битву на міжнародній арені.

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