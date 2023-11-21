1 мільярд 300 мільйонів євро, – Зеленський розповів про потужну підтримку від Німеччини

Володимир Зеленський записав 21 листопада традиційне звернення до жителів України. Президент підбив підсумки 636 дня повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський у своєму зверненні поділився деякими деталями зустрічі з міністром оборони Німеччині Борисом Пісторіусом. Цього вівторка він завітав до Києва з неоголошеним візитом.

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Німеччина допоможе Україні

Зеленський повідомив, що новий пакет допомоги від ФРН містить ППО.

Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, 1 мільярд 300 мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору,

– заявив президент.

Також у цьому пакеті є артилерія. Голова держави заявив, що Німеччина є одним з лідерів у допомозі нашому захисту та збереженні миру в усій Європі.

Німецький міністр підтримав Сили оборони

Український лідер зауважив, що голова Міноборони Німеччини відвідав не тільки столицю, а й українські регіони. За його словами, Борис Пісторіус підтримав наших воїнів. Голова держави подякував йому за це.

Ми обговорили з паном міністром Борисом Пісторіусом ситуацію на полі бою зараз, нашу співпрацю, зокрема, у спільному виробництві озброєнь – в усьому тому, що допоможе захистити і Україну, і всю нашу Європу,

– сказав Зеленський.

Президент зустрівся з Мішелем та Санду

Київ 21 листопада також відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Молдови Мая Санду. Зеленський назвав їхній візит на десяту річницю Майдану особливо символічним. Головною тематикою їхньої розмови була інтеграція України та Молдові у Євросоюз.

Зеленський наголосив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ. Усі відповідні рішення вже ухвалені. За його словами, незабаром буде ухвалено навіть те, що належало зробити до весни уже після політичного рішення ЄС про початок переговорів.

Україна має абсолютно чітку позицію – усе реалізувати, бути повністю готовою до початку переговорів, бо для нас це все дуже конкретно: кожен успіх нашої держави додає впевненості, мотивації нашим людям, усім тим, хто захищає Україну, хто нам допомагає,

– заявив голова держави.

Глава держави також зазначив, що разом з Санду та Мішелем вони обговорили, як наша держава рухається у євроатлантичному напрямку. За словами Зеленського, дуже важливо, щоб Європейський Союз зі свого боку виконав свою обіцянку: ухвалив рішення для України старт переговорів.

"Я вдячний пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та всім партнерам у Європі за відповідну підтримку – зараз час для посилення солідарності", – підкреслив він.

Президент також відзначив, що зустріч з його молдавською колегою Майєю Санду була хорошою. Зокрема, політики обговорили весь спектр відносин між нашими країнами.

Особливий акцент, звичайно, на тому, як можемо посилити наші економіки, нашу безпеку. Говорили про наш експорт, про взаємодію в трикутнику Україна – Молдова – Румунія. Я дякую вам, Майє, пані Президент, за щирість і волю у зміцненні наших відносин, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна й Молдова разом з усіма нашими партнерами здатні додати зростання та соціальної справедливості й для наших країн, і для всього нашого регіону.

Зеленський вручив нагороди десантникам

Президент також наголосив, що цього дня він у Маріїнському палаці відзначив державними нагородами наших воїнів-десантників. Адже 21 листопада відзначають їхнє професійне свято – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Наші потужні воїни, наші міцні бойові бригади… Я дякую кожному воїну за все, що ви робите заради України та українців, всім командирам, які бережуть життя солдатів. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає захищати нашу державу й людей і хто наближає вигнання окупантів", – сказав Зеленський.

Наостанок президент зауважив, що український народ уміє досягати своїх цілей. Це, за словами Зеленського, відбувається, коли ми всі боремось заради України.