Звернулись до Росії та говорили про Україну: Столтенберг з Блінкеном провели перемовини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен поговорили про Україну. У НАТО привітали перемовини Джо Байдена і Володимира Путіна.

Генсекретар НАТО також закликав Росію не нападати на Україну. Це трапилось під час конференції в Берліні про глобальний мир та безпеку в 21 столітті.

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Столтенберг закликав Росію не нападати на Україну

Столтенберг привітав діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Також він заявив, що сподівається на те, що Росія дотримуватиметься територіальної цілісності України.

Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора (мовиться про 7 грудня – 24 канал), і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України,

– заявив генсек НАТО.

Посадовець також закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів щодо України.

Генсек НАТО та держсекретар США говорили про Україну

Переговори 8 грудня провели Єнс Столтенберг та Ентоні Блінкен. За даними Держдепу США політики підсумовували онлайн-саміт від 7 грудня президентів США та Росії.

Держсекретар привітав зусилля генсека Альянсу щодо підвищення обізнаності й єдності військово-політичного блоку, а також високо оцінив організацію зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбулась 30 листопада – 1 грудня у Латвії,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, політики також обговорили варіанти відповіді НАТО у разі подальшої агресії Росії проти України.

Коротко про війська США біля кордону України

31 жовтня 2021 року американські ЗМІ заявили, що Росія скупчила війська біля кордону з Україною. Це викликало занепокоєння в Європі та США.

Згодом розвідка України повідомила, що Росія стягнула до кордону з Україною 94 тисячі осіб російських військових. Також пояснили, що Кремль планує взяти Україну в "кільце".

На тлі загострення Джо Байден 7 грудня провів двогодинні перемовини з Володимиром Путіним.

У Білому домі заявили, що військові дії Росії матимуть наслідки у вигляді жорстких санкцій. Президент США підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Натомість у Путіна заявили, що НАТО нібито пробує "освоїти українську територію та нарощує потенціал біля російського кордону".

Згодом ЗМІ повідомили – у випадку нападу на Україну НАТО нададуть їй авіацію як підтримку. Детальніше про можливий розвиток подій та ймовірну допомогу від Альянсу читайте за посиланням.

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