Звичайна брехня: у Польщі відповіли на російські лякалки про "захоплення Заходу України"

Польська влада відреагувала на черговий російський фейк. Окупанти стверджують, що Польща нібито хоче окупувати західні області України.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарин вважає це російською дезінформацією та брехнею.

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Росіяни кілька років повторюють цей фейк

За його словами, окупанти вже кілька років регулярно розповідають про плани Польщі на Західну Україну.

Брехню про плани Польщі напасти на Західну Україну повторюють вже кілька років. Кампанія особливо активізувалася після початку вторгнення Росії в Україну. Вищі чини Кремля приєднуються до наклепу на Польщу, – наголосив Зарин.

Він додав, що у такий спосіб Кремль намагається посварити український та польський народи. А також подати Захід як агресора, а Польщу – як державу, яка розпалює війну та становить загрозу для НАТО та Європи.

Зарин закликав не вірити в таку абсурдну російську дезінформацію.

Нагадаємо, нещодавно голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що США та Польща нібито працюють над тим, щоб окупувати Західну Україну. На думку радника глави Офісу Президента Сергія Лещенка, так Кремль хоче подати себе як "визволителя України".

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