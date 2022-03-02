"У звичайному житті я ентомолог": як науковці з Хортиці роблять протитанкові "часники"

Все українське суспільство об'єднало зусилля для того, щоб прогнати російських окупантів з нашої землі. І поки ЗСУ хоробро поповнює число вбитих ворогів та знищеної техніки, люди намагаються внести і свій вклад у перемогу над Росією.

Мешканці усіх українських міст прагнуть допомогти своїй армії всіма можливими способами. У територіальних оборонах вже не вистачає місць, але ворогу доведеться долати не лише спротив армії та озброєних громад.

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Протитанкові "часники" від науковців

Маскувальні сітки – не єдине, чим суспільство допомагає армії. Населення готове зупиняти танки ворога "їжаками" та "часниками".

Долучилися до цього і науковці, які виготовляють протитанкове знаряддя на Хортиці.

У звичайному житті я ентомолог, займаюся вивченням комах та метеликів. А зараз ми намагаємося якомога більше допомогти збройним силам,

– розповів науковий співробітник НЗ "Хортиця" Михайло Муленко.

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