Війна стала соціальним ліфтом: звідки в Росії беруться нові добровольці

Владімір Путін повідомив, що понад 1000 – 1500 тисячі росіян щодня приходять підписувати контракт на службу в російській армії. Проте, імовірно, окупанти йдуть добровольцями на фронт лише з однієї причини.

Голова фонду "Русь сидящая" та російська опозиціонерка Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що війна стала "соціальним ліфтом" для сотень тисяч росіян.

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Звідки в Росії беруться нові добровольці

Романова наголосила, що навколо російського міста Іркутськ панує 16 століття, де немає нормальної роботи, належних умов для життя та загалом майбутнього.

І ось, Росія "випадково" розпочинає війну проти України й окупантам починають платити 200 тисяч рублів на місяць за бажання відправитися на фронт. Тобто, росіянам війна стала вигідною з огляду на можливість постійно заробляти.

Однак, якщо російські загарбники не бажають воювати на території України, то існує інша альтернатива. Для таких людей відкрили заводи із виробництва БпЛА та іншої військової зброї, де платять стабільну зарплату – до 100 тисяч рублів.

Росія пристосувалася до війни. Росіянам потрібна війна як економіка. Росіянам потрібна війна як "соціальний ліфт". Росіянам потрібна війна як спосіб примирення себе з навколишньою реальністю,

– зауважила Романова.

Романова розповіла, звідки в Росії беруться нові добровольці: дивитися відео

Цинізм зашкалює

За словами опозиціонерки, на російських пропагандистських каналах показують жахливі репортажі. Так, одна жінка розповідала, що не проти, аби її двоє синів воювали проти України, позаяк отримують за це непогані кошти.

Люди реально так мислять. Люди із соціального дна. Люди малоосвічені. А для Путіна та путінської еліти – це ефективний спосіб від багатьох проблем. Адже маргінальні прошарки суспільства для Росії та Путіна – зайві,

– резюмувала Ольга Романова.

Мовиться про мільйони росіян, які нікому непотрібні в Росії, натомість на фронті – потрібні.

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