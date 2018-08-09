Звідки брати цілющі антиоксиданти: поради від дієтолога

Антиоксиданти захищають організм людини від вільних радикалів, які постійно виникають в організмі в процесі утилізації кисню.

Про це у Facebook написала дієтолог Тіана Фіалкова.

Вона додала, що вільні радикали також утворюються у великій кількості під час боротьби організму з інфекціями, токсинами, вірусами, будь-якими антигенами. Їх кількість підвищується при хронічному запаленні, алергії, куріння і нездоровому харчуванні.

Читайте також: Вся правда про нітрати: Супрун розвінчала популярні міфи

Вільнірадикали руйнують клітини, викликають передчасне старіння та рак. Проте, за словами дієтолога, на щастя, наше тіло захищається за допомогою антиоксидантів.

Фіалкова додала, що умовно здоровій людині необхідно споживати 8 – 11 ммоль антиоксидантів в день.

Також вона опублікувала список продуктів з вмістом антиоксидантів зазначено в ммоль на 100 грам продукту:

шипшина свіжа (12 – 34) чорна смородина (5,5 – 9) чорниця (7 – 8,5) ожина (3,8 – 6) брусниця (5) журавлина (3) малина (2 – 3) лохина (1 – 3) полуниця (1,8 – 2) темний шоколад з вмістом какао 68 – 70% (7 – 14) гранат (разом з мембранами) (1,7 – 9) слива (0,8 – 1,4) ананас (1 – 1,36) лимон і ківі (1,02) сушені яблука (1,8 – 6,07) родзинки (0,9 – 1,14) чорнослив (1,9 – 3,7) гвоздика (125 – 465) кориця мексиканська (17 – 139) артишок (3 – 4) Червона капуста (2,15) брокколі (0,25 – 1) волоський горіх з плівками (13 – 33,3) насіння соняшнику (5,3 – 7,5)

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.