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Звідки брати цілющі антиоксиданти: поради від дієтолога

73 Читать новость на русском
Де брати антиоксиданти
Де брати антиоксиданти / Unsplash

Антиоксиданти захищають організм людини від вільних радикалів, які постійно виникають в організмі в процесі утилізації кисню.

Про це у Facebook написала дієтолог Тіана Фіалкова.

Вона додала, що вільні радикали також утворюються у великій кількості під час боротьби організму з інфекціями, токсинами, вірусами, будь-якими антигенами. Їх кількість підвищується при хронічному запаленні, алергії, куріння і нездоровому харчуванні.

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Вільнірадикали руйнують клітини, викликають передчасне старіння та рак. Проте, за словами дієтолога, на щастя, наше тіло захищається за допомогою антиоксидантів.

Фіалкова додала, що умовно здоровій людині необхідно споживати 8 – 11 ммоль антиоксидантів в день.

Також вона опублікувала список продуктів з вмістом антиоксидантів зазначено в ммоль на 100 грам продукту:

  1. шипшина свіжа (12 – 34)
  2. чорна смородина (5,5 – 9)
  3. чорниця (7 – 8,5)
  4. ожина (3,8 – 6)
  5. брусниця (5)
  6. журавлина (3)
  7. малина (2 – 3)
  8. лохина (1 – 3)
  9. полуниця (1,8 – 2)
  10. темний шоколад з вмістом какао 68 – 70% (7 – 14)
  11. гранат (разом з мембранами) (1,7 – 9)
  12. слива (0,8 – 1,4)
  13. ананас (1 – 1,36)
  14. лимон і ківі (1,02)
  15. сушені яблука (1,8 – 6,07)
  16. родзинки (0,9 – 1,14)
  17. чорнослив (1,9 – 3,7)
  18. гвоздика (125 – 465)
  19. кориця мексиканська (17 – 139)
  20. артишок (3 – 4)
  21. Червона капуста (2,15)
  22. брокколі (0,25 – 1)
  23. волоський горіх з плівками (13 – 33,3)
  24. насіння соняшнику (5,3 – 7,5)

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 канал
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