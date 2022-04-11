Звільнена Вільхівка на Харківщині майже повністю знищена окупантами

11 квітня 2022 , 10:29
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Джерело:

Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці продовжують фіксувати факти скоєння військових злочинів у Вільхівці на Харківщині. Населений пункт нещодавно був звільнений від російських загарбників.

Згідно з інформацією офісу Генпрокурора, у Вільхівці продовжують виявляти ворожу техніку та тіла окупантів. Водночас інфраструктура села під час окупації зазнала пошкоджень.

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Фіксація злочинів: список зруйнованих об'єктів

10 квітня 2022 року група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ в Харківській області здійснила виїзд до села Вільхівка Харківського району. Ціль візиту – фіксація воєнних злочинів Росії.

Під час огляду місця події встановлено, що більшість об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено або зруйновано. Мовиться зокрема про: 

  • житлові будинки,
  • підсобні господарства,
  • автотранспорт,
  • місцеву школу,
  • магазини.

Крім цього, на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

Предмети та документи, які свідчать про збройну агресію, вилучено з місця злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством,
– додають у відомстві. 

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Автор: Юлія Бабич