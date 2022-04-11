Звільнена Вільхівка на Харківщині майже повністю знищена окупантами
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці продовжують фіксувати факти скоєння військових злочинів у Вільхівці на Харківщині. Населений пункт нещодавно був звільнений від російських загарбників.
Згідно з інформацією офісу Генпрокурора, у Вільхівці продовжують виявляти ворожу техніку та тіла окупантів. Водночас інфраструктура села під час окупації зазнала пошкоджень.
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Фіксація злочинів: список зруйнованих об'єктів
10 квітня 2022 року група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ в Харківській області здійснила виїзд до села Вільхівка Харківського району. Ціль візиту – фіксація воєнних злочинів Росії.
Під час огляду місця події встановлено, що більшість об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено або зруйновано. Мовиться зокрема про:
- житлові будинки,
- підсобні господарства,
- автотранспорт,
- місцеву школу,
- магазини.
Крім цього, на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.
Предмети та документи, які свідчать про збройну агресію, вилучено з місця злочину.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством,
– додають у відомстві.
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