ЗСУ деокупували 20 кілометрів квадратних: у Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті

Наші воїни щодня роблять успіхи на Бахмутському напрямку. Зокрема, протягом останніх декількох днів ЗСУ деокупували близько 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні передмістя Бахмута.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що дані про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.

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Росіяни вщент знищують місто

Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією,

– йдеться у повідомленні.

Маляр додала, що російська армія підтягує підрозділи професійних десантників. Наразі тривають важкі бої з різним результатом.

"У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", – зауважила заступниця міністра.

Водночас вона нагадала, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Однак навіть з цими показниками, завдяки діям українських захисників, ще з минулого літа окупанти не можуть реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Актуальні втрати загарбників

Нагадаємо, що зовсім скоро кількість загиблих окупантів в Україні перетне позначку у 200 тисяч осіб. Зокрема, протягом минулої доби українські воїни ліквідували щонайменше 520 російських окупантів. Тож, втрати серед особового складу у росіян сягнули близько 199 980 загарбників.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення наші воїни знищили: