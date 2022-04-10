У звільненій Баштанці документують злочини Росії: встановлюють кількість загиблих і поранених

10 квітня 2022 , 05:43
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Джерело:

Національна поліція України

Правоохоронці продовжують документувати злочини окупантів на Миколаївщині. Зокрема встановлюють кількість загиблих і поранених у звільненій Баштанці.

У Національній поліції Україні зазначили, що російські загарбники бомбардували місто 12 березня. Під авіаудари ворога потрапили житлові будинки.

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На місці події зараз працюють слідчі, вибухотехніки, криміналісти та місцеві поліцейські,
– повідомили правоохоронці.

Відтак, вони:

  • документують факти обстрілів мирного населення;
  • проводять огляди місць подій і фіксують руйнування та збитки;
  • встановлюють остаточну кількість поранених, потерпілих і загиблих.

У звільненій Баштанці документують злочини Росії / Фото Нацполіції

Автор: Олег Васьків