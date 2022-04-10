У звільненій Баштанці документують злочини Росії: встановлюють кількість загиблих і поранених
10 квітня 2022 , 05:43Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
Правоохоронці продовжують документувати злочини окупантів на Миколаївщині. Зокрема встановлюють кількість загиблих і поранених у звільненій Баштанці.
У Національній поліції Україні зазначили, що російські загарбники бомбардували місто 12 березня. Під авіаудари ворога потрапили житлові будинки.
Читайте також Масові поховання, вбивства, мінування: британська розвідка зафіксувала злочини Росії в Україні
На місці події зараз працюють слідчі, вибухотехніки, криміналісти та місцеві поліцейські,
– повідомили правоохоронці.
Відтак, вони:
- документують факти обстрілів мирного населення;
- проводять огляди місць подій і фіксують руйнування та збитки;
- встановлюють остаточну кількість поранених, потерпілих і загиблих.
У звільненій Баштанці документують злочини Росії / Фото Нацполіції