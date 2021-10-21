Звільнений нацгвардієць Марків уперше став батьком: миле фото

У колишнього політичного в'язня Віталя Марківа народився первісток. 20 жовтня нацгврадієць став батьком хлопчика.

Про визначну подію у житті Марківа повідомив Олесь Горобецький. Він привітав подружжя із народженням сина.

До теми Після років незаконного ув'язнення: Марків повернувся на службу до Нацгвардії

Щиро вітаю Віталія Марківа та Діану Марків з народженням сина! Найкращі побажання новонародженому та батькам! Щасливої долі та многая літа,

– написав Горобецький.

Діана Марків опублікувала щемливе фото малюка у лікарняному ліжечку. На ньому видно хлопчика у синьому костюмчику та синій шапці. Обличчя дитини матір закрили карткою з інформацією про новонародженого.



У Віталія Марківа народився син / Фото Діани Марків

Що відомо про Віталія Марківа