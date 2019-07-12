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      Звільнений з полону Чийгоз заявив, що політв'язням не потрібна "воля будь-якою ціною"

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      Чийгоз заявив про недопустимість звільнення політв'язнів через кулуарні домовленості
      Чийгоз заявив про недопустимість звільнення політв'язнів через кулуарні домовленості / file.liga.net

      Українські громадяни стали політичними в'язнями Кремля виключно через свою боротьбу проти окупанта. Якщо сьогодні ми звільнятимемо їх "будь-якою ціною" і через різні мерзенні домовленості, це принизить їхню боротьбу.

      Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі проекту "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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      На його думку, питання про звільнення бранців Кремля не можуть вирішуватися через кулуарні домовленості.

      "Звісно, ми всі хочемо, щоб їх звільнили. Однак питання такого штибу потребують дуже серйозної публічності. Йдеться про створення таких умов, коли ворог змушений буде віддавати полонених", – підкреслив Чийгоз.

      Він зазначив, що українські політв'язні переслідувались російською владою, а сьогодні відбувають покарання за вигадані злочини через свою боротьбу. Мовляв, вони могли й не сидіти "за певних обставин".

      Саме через свою боротьбу проти окупанта вони опинились у важких умовах. "Тихі" перемовини і, не дай Бог, мерзенні домовленості принизять їх боротьбу. Я знаю Балуха та інших хлопців – їм не потрібне таке звільнення за будь-яку ціну
      – заявив один з лідерів кримськотатарського народу.

      Переслідування кримських татар окупаційною владою
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Українці в полоні РФ Анексія Криму Ахтем Чийгоз Україна – Росія
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