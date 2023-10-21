Байден поговорив зі звільненими заручницями ХАМАС: сім'ї чекають на них вдома

Президент США Джо Байден поспілкувався з двома звільненими американськими заручницям ХАМАС. 17-річна дівчина та її матір вже дуже хочуть додому.

Байден поговорив телефоном зі звільненими з полону ХАМАС Джудіт Тай Раанан та її 17-річною дочкою Наталі Раанан.

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У якому стані звільнені заручниці

За даними ЦАХАЛу, Наталі Раанан та її мати Джудіт Тай Раанан наразі перебувають під опікою Армії оборони Ізраїлю.

Президент щойно завершив розмову з двома американками, звільненими сьогодні після того, як Хамас взяв їх у заручники під час жахливого терористичного нападу на Ізраїль. Він повідомив, що вони отримають повну підтримку уряду США, щоб оговтатися від цього жахливого випробування,

– мовиться у заяві Білого дому.

Крім цього, Байден також поговорив із їхніми сім'ями. Брат Наталі Раанан повідомив, що вона, ймовірно, повернеться до США протягом наступних кількох днів. За його словами, свобода Наталі та її матері прийшла так раптово, що він дізнався про це зі ЗМІ.

Все сталося так швидко, що я отримав повідомлення від репортерів, з якими зустрічався, про те, що це сталося. Я вважаю, що це тому, що уряд не хотів дзвонити до того, як це буде підтверджено,

– сказав Бен Раанан.

Він додав, що його радість з приводу звільнення рідних затьмарюється стражданнями багатьох учасників конфлікту, зокрема сімей 10 американців, які досі залишаються зниклими безвісти.

У секторі Газа та в Ізраїлі є сім'ї, які переживають втрату, яку я навіть не можу собі уявити,

– сказав Раанан.

Урі Раанан, батько Наталі Раанан, заявив журналістам, що у п'ятницю ввечері розмовляв зі своєю дочкою і вона перебуває в хорошому стані. За його словами, вона була дуже щасливою і чекає на повернення додому.

Натомість у матері його дочки "невелика подряпина на руці", але в іншому вона не повідомляла про жодних травм.

Він сподівається побачити їх наступного тижня, зазначивши, що 24 жовтня у його дочки день народження.

Чоловік також сказав, що вперше дізнався про їхнє звільнення, коли почав отримувати фотографії від ізраїльських телеканалів. Йому зателефонували з Армії оборони Ізраїлю і сказали, що збираються зустрітися з його дочкою та її матір'ю та передзвонять йому. Після того, як співробітники ЦАХАЛу зустрілися з ними, Раанану зателефонували, і він зміг поговорити з дочкою телефоном.

Чоловік зізнався, що "не спав ночами", поки його дочка та Джудіт Тай Раанан перебували у заручниках.

Що відомо про звільнення американських заручниць