У мене були свої причини, – Зеленський про звільнення Єрмака з ОП
- Зеленський звільнив Єрмака з посади глави Офісу Президента, але не через справу "Мідас".
- The Atlantic пише, що Єрмак мав "конфлікти із західними дипломатами" і "багатьма" в оточенні Зеленського.
Володимир Зеленський заявив, що мав причини звільнити Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента. Однак це сталося не через справу "Мідас".
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.
Цікаво Відверте хамство: політичний експерт про кричущі деталі у розслідуванні про Андрія Єрмака
Чому Зеленський звільнив Єрмака з ОП?
Український очільник відмовився визнати, що розслідування корупції в українській енергетиці, зокрема Міндічгейт, змусили його звільнити Андрія Єрмака.
У мене були свої причини,
– наголосив Зеленський.
Автор статті Саймон Шустер пише, що Зеленський "роками опирався тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні" звільнити Андрія Єрмака, який був головним перемовником від Києва.
У матеріалі наголошено, що Андрій Єрмак "ворогував із низкою західних дипломатів" і "майже з усіма" в оточенні президента.
Де зараз Андрій Єрмак?
Після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак заявляв про намір мобілізуватися до війська, однак цього не сталося. У лютому з'явилася інформація, що він перебуває в Києві, веде непублічний спосіб життя та користується посиленою охороною.
Журналіст Михайло Ткач зазначив, що Єрмак дотримується режиму та щодня відвідує спортзал. Крім того, він провів близько трьох годин у житловому комплексі, де мешкає секретар РНБО Рустем Умєров. Сам Умєров пояснив, що це була загальна зустріч без конкретних домовленостей.
Цікаво, що голова САП Олександр Клименко заперечив наявність підготовленої підозри колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. За словами прокурора, анонсувати будь-які підозри комусь є незаконним.