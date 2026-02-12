У мене були свої причини, – Зеленський про звільнення Єрмака з ОП

Володимир Зеленський заявив, що мав причини звільнити Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента. Однак це сталося не через справу "Мідас".

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Чому Зеленський звільнив Єрмака з ОП?

Український очільник відмовився визнати, що розслідування корупції в українській енергетиці, зокрема Міндічгейт, змусили його звільнити Андрія Єрмака.

У мене були свої причини,

– наголосив Зеленський.

Автор статті Саймон Шустер пише, що Зеленський "роками опирався тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні" звільнити Андрія Єрмака, який був головним перемовником від Києва.

У матеріалі наголошено, що Андрій Єрмак "ворогував із низкою західних дипломатів" і "майже з усіма" в оточенні президента.

