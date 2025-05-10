Як звільнитися з лав ЗСУ за станом здоров’я: які є підстави та що потрібно для цього

Під час війни багато військовослужбовців стикаються з проблемами зі здоров'ям, тому, відповідно до законодавства, вони можуть отримати звільнення за станом здоров'я. Для цього існують чітко визначені підстави та вимоги до документів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "Юридичної сотні" у Facebook.

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Що потрібно для звільнення з війська за станом здоров'я

Під час війни чимало військовослужбовців зіштовхуються з погіршенням здоров’я, що створює потребу у звільненні зі служби. Законодавство передбачає таку можливість, проте для цього необхідно мати визначені підстави та правильно оформлені документи.

Звільнення можливе за наявності висновку ВЛК про непридатність до військової служби.

На такій підставі можуть бути звільнені:

офіцери, призвані за спеціальним призовом;

мобілізовані військові;

військові-контрактники.

Для звільнення необхідно подати рапорт і висновок ВЛК про непридатність.

Також можна звільнитися на основі висновку ВЛК про тимчасову непридатність із призначенням повторного огляду через 6 – 12 місяців. Таким чином можуть звільнитися військові, які були мобілізовані, або проходять службу за контрактом. Для звільнення потрібен рапорт і відповідний висновок ВЛК.

Окремо передбачено звільнення для військовослужбовців з інвалідністю, які проходять службу за контрактом або були мобілізовані. Для цього необхідно подати рапорт і надати один із документів, що підтверджує інвалідність: