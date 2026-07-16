У Кремлі відреагували на звільнення Федорова та знову заговорили про "мир"

У Кремлі відреагували на звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Там заявили, що ця кадрова зміна нібито не має особливого значення для Росії.

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Як Пєсков прокоментував звільнення Федорова?

За словами Пєскова, у Кремлі відстежують усі рішення української влади, особливо в умовах повномасштабної війни. Водночас він заявив, що зміна керівника оборонного відомства нібито не вплине на перебіг бойових дій.

Ми, звичайно, відстежуємо всі новини, пов’язані з київським режимом, особливо в умовах тривалої СВО. Але, великою мірою, жодного значення не має, хто є міністром оборони,

– заявив Дмитро Пєсков.

У Кремлі також використали тему відставки Федорова для чергових заяв про можливе завершення війни. Пєсков заявив, що Київ нібито має ухвалити "відповідальне рішення", яке, за його словами, могло б відкрити шлях до мирного врегулювання.

При цьому представник Кремля не уточнив, які саме кроки Росія очікує від України. Москва і раніше робила подібні заяви, однак неодноразово висувала умови, які Україна та її міжнародні партнери називали неприйнятними.

Нагадаємо, звільнення Михайла Федорова стало одним із найбільш обговорюваних кадрових рішень останнього часу та викликало значний суспільний резонанс. Він очолив Міністерство оборони лише кілька місяців тому, однак за цей час встиг запустити низку змін, пов’язаних із цифровізацією оборонної сфери, розвитком військових технологій, оновленням управлінських процесів та боротьбою із застарілими підходами в системі.

За даними джерел, навколо роботи Федорова виникли суперечки із частиною військового керівництва, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Серед можливих причин напруження називали різні погляди на темпи реформування армії, взаємодію між Міністерством оборони та Генеральним штабом, а також підходи до управління військовими процесами.

Сам Федоров після розмови із президентом Володимиром Зеленським заявив, що зустріч пройшла спокійно, однак конкретних причин звільнення йому не назвали. За його словами, йшлося лише про невдоволення з боку військового керівництва, хоча особисто жодних претензій до нього ніхто не висловлював.

Після оголошення про відставку міністра в Україні відбулися акції. У Києві та інших містах люди виходили на мітинги, закликаючи не зупиняти розпочаті ним реформи та виступаючи на підтримку Федорова.