Міг втратити посаду начальника Генштабу: в Росії говорять про ймовірне звільнення Герасимова
В окупаційної армії Росії, можливо, змінився глава Генштабу. Російські ЗМІ заявляють, що Валєрія Герасимова могли звільнити з посади головнокомандувача російських збройних сил.
На одному з документів, що мав би підписати глава генштабу Росії Валєрій Герасимов, було помічено підпис нового виконуючого обов'язків. Це і викликало підозри у журналістів.
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Герасимова могли звільнити з посади начальника Генштабу Росії
Російські видання звернули увагу на те, що в армії країни-агресора, можливо, змінився начальник Генштабу.
Так, на порталі нормативно-правових актів Росії було опубліковано проєкт постанови уряду, який має бути узгоджений "тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником Позніхиром".
Російського генерала Герасимова могли звільнити з поста / Скриншот документа з росЗМІ
Раніше главою генерального штабу був Валєрій Герасимов. З якої причини з'явився його тимчасовий виконувач обов'язків – невідомо.
Варто зазначити, що востаннє російське міноборони розповідало про діяльність Герасимова 26 лютого. Тоді у ворожому відомстві стверджували, що той провів деякі нагородження.
Представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що його відомство уточнює інформацію про можливу заміну Герасимова.
Нагадаємо, що посаду очільника генштабу Росії з 2012 року обіймає генерал Валерій Герасимов.
Останні новини про Герасимова
- На початку року мережу заполонили чутки про ймовірну смерть начальника генштабу російської армії Валєрія Герасимова внаслідок удару ЗСУ 4 січня по окупованому Криму.
- У ГУР тоді відреагували на повідомлення про нібито загибель начальника російського генштабу Валєрія Герасимова.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов дав зрозуміти, що ГУР поки що не підтверджує смерть ворожого генерала. "Якщо крякне Герасимов, це буде приємний бонус…", – зазначив тоді Юсов. Як він зауважив, це не вперше росіяни повідомляють якісь подібні факти.