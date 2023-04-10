Росіяни вирізали худобу, аби розважитися: як ферма на Харківщини пережила страшну окупацію

Харківщина продовжує оговтуватися від окупації. Відновлюються поступово й фермерські господарства.

Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, серед тих підприємств, які поступово відроджуються, і ферма в селі Гусарівка Балаклійської громади. Це село було в окупації три тижні, але за цей час досить сильно постраждало.

Дивіться також "Росіяни називали цю трасу тиром": подружжя вижило після того, як їх розстріляли в авто

Тоді там вбили 17 людей, з них – 2 дітей. Гусарівка 7 місяців перебувала на лінії фронту. Нині там ще частково залишається згоріла ворожа техніка.

Що відомо про місцеву ферму

Тамтешня ферма є важливим підприємством, де працюють майже всі мешканці села. Свою продукцію вона розповсюджувала по всій Україні.

До повномасштабного вторгнення фермерське господарство налічувало 2700 голів корів. З них лишилося понад 200. А з 500 поросят є всього 11. Кількість худоби зменшилася, зокрема, через обстріли. Окрім того, росіяни вирізали тварин просто заради розваги.

Як на Харківщині після окупації відновлюється ферма: дивіться відео

У приміщеннях ферми були сучасні умови. Зокрема, тепла підлога та металопластикові вікна. За час окупації російські солдати нищили там все, що могли. До того ж прильоти на ферму були щодня. Їх кількість не рахували.

Вони (окупанти – 24 Канал) накидали протипіхотних мін під ноги коровам і закрили для того, щоби не могли люди заходити. А коли відчиняєш двері або ворота, то тварини лякалися, наступали та підривалися,

– сказав директор ТОВ "Гусарівське" Юрій Вовченко.

За словами заступника директора підприємства Анатолія Ісіченка, окупанти на ферму нікого не пускали.

"Хлопці, сходіть, погодуйте корів". 6 людей пішло туди. Молоді хлопці, такі під 40, за 40", – розказав він.

Після того, як чоловіки вийшли з ферми, натрапили на блок-пост росіян. Окупанти їх зупинили.

"Понадівали мішки на голову, й ми до кінця не знаємо, як воно було, що воно було. І хлопців нема. Потім знайшли в погребах спалених людей. Я лазив в той один погріб. Це картина така, що… не дай Боже", – розповів Ісіченко.

Ферма відновлюється

Нині ферма поступово відновлюється завдяки тому, що народжуються нові корови та вівці. Для підприємства важливо, аби розмінували поля. Щойно це відбудеться, вони зможуть стати на ноги та розвиватися.

"Хочу звернутися до всіх українців, якби нам хтось допоміг по одній голові, щоб отак все заповнили. Ми б нормально працювали, жили, люди б у нас працювали, людей безробітних море", – сказав зоотехнік ферми Сергій Воробйов.

Що відбувається на Харківщині