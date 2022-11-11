Чому Росія офіційно заявила про відхід з Херсона та чи готувалися до цього: відповідь Галлямова

Росія офіційно заявила про відхід з Херсона. Обираючи між поразкою і повним розгромом та катастрофою, військове керівництво окупантів обрало перший варіант.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, що в міноборони Росії заявили про відхід з Херсона.

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Військове рішення

Галлямов зазначив, що рішення відійти з Херсона – військове, адже у Генштабі Росії розуміли, що втримати правобережжя Херсонщини нереально. Аби уникнути панічних втеч із залишенням техніки, боєприпасів, як на Харківщині, було прийнято рішення вийти організовано. Таким чином армія Росії на цьому напрямку зазнала поразки, але уникнула розгрому і катастрофи.

"Тому й суспільна думка виявилась підготовленою завчасно. Рішення готувалось завчасно, тому й опинялось у інформаційному просторі. Хоча суспільній думці до такого підготуватись не можна, бо треба розуміти контекст", – зауважив російський опозиційний політолог.

Генералам шкода військових

Він продовжив, що коментувати "жалість генералів до військових" навіть смішно. У цьому плані російська пропаганда не допрацювала, адже краще було б організувати зустріч Путіна з матерями, які сльозливо благали б президента врятувати їхніх синів, які вмирають. Це б виглядало достовірніше, ніж заяви про "жаль до солдатів".

"Однак Кремль цього не зробив, бо це не популярне рішення. Путіна вивели за дужки, а генералам доручили розіграти "піклування про людей". Хоча видно, як їм плювати на людей, бо вони з кам'яними рожами сидять і роздумують про права людей", – наголосив Галлямов.

Той, хто озвучив рішення, той і винен

Він продовжив, що, ймовірно, рішення про відхід з Херсона не оголошував Путін, бо в російському суспільстві завжди винен той, хто першим озвучив поразку. Звісно, дійде справа й до Путіна, але це буде пізніше. Поки ж негатив скерований на Шойгу й Суровікіна.

"Путін просто колись був присутнім у кадрі, коли оголошували про входження окупованих територій у склад Росії. Та нині, коли будуть обговорювати здачу Херсона, ніхто про це не згадає. Піар робиться на рівні картинки, логічні ланцюжки рідко вибудовуються", – підкреслив російський опозиційний політолог.

Галлямов відповів, чому Росія офіційно оголосила про відхід з Херсона та чи готувались до цього: дивіться відео

Прецедент російського законодавства

Він також сказав, що рішення про здачу Херсона – це прецедент російського законодавства. За законом Росії, це територія Росії. А отже авторів рішення про відхід з Херсона можна садити у в'язницю за вигаданою ж ними статтею про посягання на територіальну цілісність держави.

"Ми побачили у прямому етері, як Шойгу з Суровікіним посягали на територіальну цілісність Росії", – підсумував Галлямов.

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