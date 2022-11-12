Не нехтуйте правилами безпеки: на Херсонщині зростає загроза повітряних атак ворога

Після деокупації у Херсонській області зростає загроза повітряних атак російських загарбників. У Херсоні відсутня електроенергія. Тож місцевих жителів про тривоги повідомляє "Українське радіо".

Ймовірно, у Херсонській області частіше буде повітряна тривога. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Важливо Росія повністю знищила енергосистему Херсона, – ДТЕК

Загроза повітряних атак ворога на Херсонщині

Ігнат припустив, що на Херсонщині можуть почастішати повітряні тривоги.

Херсонська область буде, мабуть, однією з перших, на жаль, зустрічати ці ворожі засоби, які будуть летіли, у тому числі, з окупованого Криму, з моря, з кораблів,

– зазначив речник командування Повітряних сил.

Вночі 12 листопада в ОК "Південь" повідомили , що на чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносці з "Калібром". Загалом окупанти підготували до запуску 16 ракет. Не нехтуйте правила безпеки та під час тривоги спускайтесь до укриттів.

Речник Повітряного командування ЗСУ також зазначив, що коли окупанти відходили з Херсона, вони знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, знищили критичну інфраструктуру.

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Окупанти повністю знищили енергосистему Херсона

Російські загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Про це повідомили в ДТЕК.

Наразі невідомо, скільки часу знадобиться фахівцям, аби відновити все обладнання й інфраструктуру та ввімкнути світло. Втім, у ДТЕК припускають, що вирішать проблеми орієнтовно через 30 днів.

Тим часом про повітряні тривоги на Херсонщині жителів повідомляє "Українське радіо".

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Українське радіо" мовить на фм-частоті 92 МГц (FM) і на середніх хвилях 1278 кГц (AM).Саме на цих частотах будуть повідомляти про ймовірні повітряні загрози.На півночі Херсонщини, зокрема у Нововоронцовці, Давидовому Броді, Великій Олександрівці та Великій Лепетисі – також на частоті 103 МГц (FM) та Радіо Культура 90 МГц.На межі Миколаївської та Херсонської областей в бік Миколаєва – Радіо Промінь на 88.8 та Радіо Культура на 100.1.