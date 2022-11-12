"Пане президенте, доповідаємо": у Херсон прибула військова адміністрація, поліція та СБУ

До Херсона після звільнення з-під окупації повертається життя. Крім того, до звільненого міста уже прибула військова адміністрація, правоохоронці та співробітники СБУ.

Про повернення в Херсон відзвітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. На опублікованому заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком відео видно, що поруч з очільником ОВА є представники силових структур.

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Місто повертають до нормального життя

Ярослав Янушевич повідомив, що до Херсона повернулися обласна та міська військові адміністрації. Крім того, правоохоронці та співробітники СБУ також на місті.

Також у Херсоні працюють підрозділи ДСНС, які розміновують територію. Усі заходи спрямовані на відновлення нормального життя у місті Херсон.

Янушевич відзвітував президенту про повернення в Херсон: дивіться відео

Згодом голова Херсонської ОВА опублікував ще одне відео з центру Херсона, де видно натовп з українськими прапорами, адже херсонці продовжують святкувати звільнення. Ярослав Янушевич подякував Збройним Силам за колосальні зусилля, завдяки яким вдалося звільнити місто. Також керівник ОВА подякував президенту за довіру й можливість працювати у Херсоні.

Янушевич записав звернення з центру Херсона: дивіться відео

Ярослав Янушевич обійняв посаду голови Херсонської ОВА 4 серпня 2022 року. На посаді він змінив Геннадія Лагуту, якого президент звільнив у липні.

СБУ опублікувала допис про Херсон, наголосивши, що назустріч місту українське військо йшло щодня, знищуючи ворога.

Рідний Херсоне, ми знали – ти чекав на нас! І щодня йшли назустріч тобі, знищуючи ворога. Ми не зупинимось, поки не повернемо кожен сантиметр нашої землі! Працюємо далі до повної Перемоги!

– написали в СБУ.

Звільнення Херсона та продовження контрнаступу на Півдні

Знищують мости через Дніпро та ворожі об'єкти на тимчасово окупованих територіях, ЗСУ унеможливили перебування ворога на правому березі Херсонщини. Після численних ударів та атак наші воїни пішли у наступ й 11 листопада фактично звільнили все правобережжя – майже повністю деокупували Миколаївщину та звільнили частину Херсонщини включно з Херсоном.

Звільнення Херсона стало справжнім святом у місті – люди вийшли на площу з прапорами та святкували повернення до України.

Водночас окупанти перебралися на лівий берег Херсонщини й підірвали мости. Однак ніш воїни не дають ворогу закріпитися на нових позиціях і впевнено завдають нових ударів. Крім того, в ОК "Південь" повідомили, що бойові завдання тривають, зокрема на Кінбурнській косі, то ж хороші новини з Півдня не закінчуються.

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