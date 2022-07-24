Україна зможе використати звільнення Херсона для початку обговорення вступу в НАТО, – Фейгін

Звільнення Херсону від окупантів можна використати для початку вступу в НАТО. План досить складно реалізувати, але він все ж можливий.

Цікаву думку висловив 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Він одразу визнає, що такий план досить фантастичний, але, на його думку, цілком реальний. В нових умовах та обставинах все стає можливим.

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Частковий вступ в НАТО

Фейгін вважає, що успіхи ЗСУ та повне звільнення Херсону від окупантів можна використати для просування свого приєднання до НАТО. Але це може бути своєрідний частковий вступ.

Я б сказав так. Україна може використати свою локальну перемогу в Херсоні для вирішення питання вступу в НАТО, – зазначає Фейгін.

Він пропонує такі умови: Україна отримує гарантії, що проти неї не використають ядерну зброю. А НАТО натомість не вступає у війну проти росії, але продовжує допомагати зброєю, інструкторами, боєприпасами тощо.

У такий спосіб НАТО і надалі політично підтримуватиме Україну, а військова частина буде конкретно за Збройними Силами.

"План фантастичний. Але, на мою думку, реальний. Зараз немає нічого такого, щоб можна було назвати фантастичним. Хто ж вірив у війну росії проти України? Хоч ми всі про це знали. Але багато хто хотів думати, що цього не буде. Так і тут все можливо в нових умовах та обставинах", – вважає Фейгін.

Фейгін про частковий вступ України до НАТО: дивіться відео

Додамо, Фейгін вважає, що наступним "жестом доброї волі" загарбників буде тимчасово окупований Херсон. На його думку, серпень – місяць, який найбільше боїться росія.