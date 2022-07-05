У російського суспільства буде шок, – Піонтковський про деокупацію Херсона

Коли Збройні Сили України звільнять Херсон від окупантів, то в Росії буде справжній шок. Вся "піраміда брехні" розвалиться.

Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, шок буде як в російського народу, так і всередині бункера.

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Тоді стане зрозуміло, що війна програна

Піонтковський переконаний, що деокупація Херсона викличе ступор в усіх зазомбованих в Росії. Особлива проблема буде в "бункерному товаристві", де сидить Путін. Там почнуть потроху усвідомлювати, що колись доведеться домовлятися із противниками, які перемагають.

Тут станеться та ситуація, яка завжди виникає в бункерах. У Гітлера те саме було. Коли починають звільняти території і потрібно домовлятися з переможними противниками. Ця думка одразу завітає до всіх мешканців бункера,

– зазначив Піонтковський.

Можливо, тоді хтось з політичних еліт задумається про потребу відступити та програти війну. Однак їх зупинятиме певний страх – можливість опинитися на лаві підсудних разом з Путіним. На думку Піонтковського, саме з цими людьми потрібно працювати, щоб підштовхнути їх на вигідні для України рішення.

Якщо послати відповідні "сигнали" до російської політичної еліти, то можна значно швидше завершити війну. Щось на кшталт – вам не обов'язково гинути разом з Путіним. Тоді вони здадуть президента Росії та деяких його посіпак, і на тому все почне завершуватися.

Піонтковський визнає, що ця думка спричинила вже дискусії в українському суспільстві. Але він вважає, що такий варіант може допомогти досить швидко завершити війну Росії проти України.

"Взяття Херсона означатиме падіння всієї оцієї "піраміди брехні" всередині і в російському суспільстві, і в путінському бункері. Але до кінцевої перемоги залишиться дуже багато часу і жертв. Тому потрібно підштовхувати людей, які після взяття Херсона зрозуміють, що війна програна", – зазначив Андрій Піонтковський.

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Нагадаємо, місцеві партизани на Херсонщині продовжують допомагати ЗСУ. Нещодавно вони виявили мережу зрадників, які зливали дані росіянам про учасників АТО/ООС, активістів тощо. Вдалося вийти і на їхніх кураторів. Деякі учасники угруповання вже здали всі дані та контакти партизанам.