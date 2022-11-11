У Києві та Одесі святкують деокупацію Херсона: яскраві відео

Вся Україна 11 листопада святкує звільнення Херсона від окупантів. Люди вийшли на вулиці у Києві та Одесі.

Херсонці святкують на Майдані Незалежності у Києві. Люди тримають синьо-жовті прапори, скандують "Херсон – це Україна!", співають пісні та п'ють шампанське.

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Українці сьогодні не стримують радісних емоцій. У столиці на святкування зібрались і діти, і дорослі.

У Києві святкують звільнення Херсона:

На Центральному залізничному вокзалі у Києві символічно позначили рейс "Київ – Херсон" виконаним.

Рейс "Київ – Херсон":

Також херсонці зібралися в Одесі біля оперного театру. Люди співають Гімн України та святкують звільнення рідного міста.

Херсонці святкують в Одесі: відео

Що відомо про звільнення Херсона

ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Місцеві жителі зустрічали українських військових зі сльозами радості. Вони співали Гімн України, несли військовим квіти та вишиті рушники. Президент Володимир Зеленський розповів, що сили оборони – на підступі, а спецпризначенці вже в місті.

Херсонці вийшли на вулиці і в рідному місті. Вони запалили багаття та скандували: "Слава ЗСУ".

Наразі в Херсоні триває зачистка. Мають ліквідувати залишки окупантів, які не встигли втекти. В ОК "Південь" попередили, що укріплення росіян розташовані близько від Херсона, тому ймовірні масовані ворожі обстріли.

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