Херсон – це Україна: Царьов видав нову "базу"

Показовий пост Oлега Царьова. Той зізнається, що російські окупанти бояться роздавати зброю на окупованих територіях навіть своїм прихильникам.

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Бо розуміють, що їм стрілятимуть у спину. Скільки б російська пропаганда не брехала про 99% підтримки Росії в Херсоні та Мелітополі, а отакі зізнання показують реальну картину.

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Українська влада не боялася роздавати зброю територіальній обороні, бо ні в кого не було сумнівів, що українці захищатимуть свою землю.

А окупанти роздавати зброю бояться, бо знають, що стрілятимуть не в Збройні Сили України, а в них.

Царьов визнав, що українці на окупованих територіях не підтримують окупантів / Скриншот сторінки

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Що буде з лівобережжям Херсонщини

Українські воїни продовжують працювати над тим, аби повністю звільнити від окупації всю територію Херсонщини.

Наразі вони зосереджені на виснаженні військ росіян на лівому березі Дніпра шляхом нанесення ударів по їхній інфраструктурі високоточною зброєю.

Лише після цього можна буде починати контрнаступ суходолом на цій ділянці фронту.

Влада Херсонської області переконана, що повна деокупація регіону – лише питання часу.

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