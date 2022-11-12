Звільнили твій Херсон, – українські воїни прийшли до могили Каті Гандзюк

Українські військові звільнили Херсон. Після цього бійці прийшли до могили активістки Каті Гандзюк, яка стала символом міста.

Так, друзі загиблої активістки у формі ЗСУ навідались на її могилу після того, як вигнали окупантів з міста.

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Бійці прийшли до Катерини, як до символу незламного, героїчного, сильного Херсона.

Катю, ти дочекалась своїх друзів. Зараз вони у формі ЗСУ. Звільнили твій Херсон, за який ти завжди стояла горою,

– написали в мережі.

Звільнення Херсона: що відомо

ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим бійці звільнили низку населених пунктів області. Місцеві жителі зустрічали героїв з квітами та сльозами радості.

Тікаючи на лівий берег, окупанти знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, знищили критичну інфраструктуру. Загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Тому у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням.

Наразі у місті триває зачистка. Туди вже повернулась Нацполіція. Правоохоронці ловлять переодягнених росіян, які залишились, а також розміновують місцевість.

Людей, які раніше виїхали, просять не поспішати з поверненням.

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