Мережа в кавунах: українці влаштували яскравий флешмоб після звільнення Херсона

Українські захисники 11 листопада звільнили Херсон від окупантів. З цієї нагоди українці влаштували флешмоб – додають кавун до своїх емблем та фото у соцмережах.

Кавуни з Херсонщини майже стали географічним брендом. Їх зачекався ледь не кожен українець, оскільки Херсон перебував під окупацією росіян ще з березня.

Важливо Україна майже повністю контролює Херсон, – Міноборони

Кавуни сьогодні заполонили мережу. 24 канал, до речі, також підтримав флешмоб.



24 канал також підтримав кавуновий флешмоб

Крім того, до ініціативи долучились українські офіційні служби. Тепер кавунчики прикрашають сторінки ДСНС, Укрзалізниці, НАБУ, ДПСУ, Верховної Ради, Енергоатома, Укрпошти тощо.

Емблеми з кавунами / Фото з мережі:

Нова Пошта та Укрпошта теж відзначають повернення Херсона. Наприклад, Укрпошта анонсувала вихід нових марок і листівок. Крім того, на сторінках також красуються кавуни.

Поштові кавуни / Фото з мережі:

Важливу дату також позначили кавунчиком / Фото з телеграму

Звільнення Херсона: що відомо

З 9 листопада почали з'являлись повідомлення, що ЗСУ звільняють населені пункти на Півдні. Зокрема, захисники повністю деокупували Миколаївську область та стали просуватись на Херсонщині.

11 листопада українські воїни зайшли у сам Херсон. Мешканці міста вийшли на центральну площу, аби зустрічати героїв з українськими прапорами.

Згодом у ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України.

Наразі в Херсоні проводять зачистку від залишків окупаційних військ. Місцевих жителів просять залишатись вдома.

До речі – у звільненому Херсоні залунав Гімн України: відео