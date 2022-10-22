"Непросте рішення" не врятує Росію від поразки у війні, але буде страшним

Російсько-українська війна – значною мірою війна однієї людини. І для аналізу її перспектив необхідно передусім розуміти мотивацію цієї людини. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Усвідомлення поразки

У роки підготовки до війни та протягом її активної фази вона не раз видозмінювалася. Зараз він гранично сфокусований на одному завданні, що його всепоглинає. Він відчайдушно бореться за своє життя.

Варте уваги Російсько-українська війна "народилася" у 2004 році: що стало зловісним знаком

Росія стратегічно програла війну. Україна перевершує супротивника на конвенційному рівні. Безмежно вища мотивація її воїнів. З кожним новим траншем військової допомоги зростає технологічна перевага української армії. Захід усвідомив, що Україна сьогодні є лідером Вільного світу, який героїчно бореться за його безпеку.

Ядерний шантаж, на який так розраховував диктатор, був рішуче відкинутий, незважаючи на всі зусилля величезної клаки кремлівських агентів та корисних буржуазних ідіотів: усіх цих масків, макронів, меркелів, трампів, обам, пап францисків та іншої нечисті.

"Добрий" російський народ протягом своєї "героїчної" історії не тільки прощав своїм вождям будь-які найжахливіші злочини як проти нього самого, так і проти інших "братніх" народів, але й з ентузіазмом звеличував цих маніяків, якщо їхні злочини призводили до "військової перемоги". Але горе переможеному диктатору.

Путін готує черговий злочин століття

Навіть найефективніша у світовій історії пропагандистська машина не зможе нескінченно перетворювати у масовій свідомості військові поразки на жести доброї волі, перегрупування з'єднань та вирівнювання фронтів. Невідворотне в межах військової логіки звільнення ЗСУ Херсона стане тригером обвалення карткового будиночка політичної системи путінської Дзюдохерії. Диктатор втратить владу. І з нею невдовзі – й життя.

Отже, неминуче в реалі звільнення Херсона в жодному разі не має статися в інформаційному просторі.

Так, російські окупанти залишать правий берег Дніпра. Але ця незначна подія буде змита (у буквальному значенні цього слова!) у свідомості російського обивателя набагато масштабнішим драматичним інфоприводом – техногенною катастрофою європейського масштабу. "Київські людожери" висадять дамбу Каховської ГЕС. Тисячі людей загинуть, місто буде зруйноване. Цей новий жахливий злочин "українських неонацистів" вимагатиме жорстокої відплати їхнім містам силами "наших славних повітряно-космічних сил".

Пред'явлений телепіплу кат Алеппо генерал-олігофрен Суровікін прогарчав нам складами з телесуфлера контури цього "непростого рішення".

Важливе Путін вже зробив крайній крок, який зламає Росію

Скільки таких багатокроківочок провернули Путін з вірним Патрушевим, починаючи з вибухів будинків восени 1999 року, які привели їх до влади, з якою сьогодні через 23 роки йому так страшно розлучатися.

"Непросте рішення" не врятує Росію від поразки у війні. Але наш "герой" оперує зараз у режимі "мені б день простояти та ніч протриматись". Щоб не витягли його цієї ночі за комір з бункера, як його старого знайомця генсека Ху зі з'їзду.

Наратив військової поразки буде витіснений із масової свідомості на якийсь час новою наркотичною дозою комплексу жертовності – відплати. Але дозу доведеться постійно збільшувати, прикриваючись тілами сотень тисяч приречених мобіків.

Викликайте санітарів

Р.S. Час, нарешті, світовому співтовариству справді путін verstehen. Він – не шахід. Він пристрасно фанатично ненавидить Україну, робив та продовжує робити все, щоб зруйнувати українську державу та знищити український народ. Але сьогодні інша пристрасть домінує у свідомості цієї не-людини. Він хоче жити. Єдиний, хто може гарантувати йому життя, – це товариш Сі.

12 років тому в більш вегетаріанські часи я пропонував м'яку концепцію гуманітарної евакуації на Захід лідера нації – "Воровський пароплав". Сьогодні ефективним може бути лише "Санітарний літак", який евакуює пацієнта на тривале лікування в один із закритих центрів традиційної китайської медицини.

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