Яка стратегія допоможе звільнити Херсон та чи зупинять контрнаступ ЗСУ оборона окупантів

На Херсонщині росіяни звели три лінії оборони. Проривати їх справді складно.

На думку військового експерта Петра Черника, там відбуватиметься робота артилерією, однак це займе кілька місяців. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Херсон потрібно брати в облогу

Черник акцентує, що до цього явища потрібно підходити більш принципово і більш відповідально. "Я є категоричним противником брати Херсон штурмом, а є прихильником концепції облоги. Рано чи пізно ми виснажимо людський потенціал, адже кожен банально хоче їсти й пити", – зауважує він.

Як тільки ЗСУ розіб'ють усі продовольчі ланцюжки окупантів, росіяни або здадуться в полон, або будуть знищені – українські військові вийдуть на сам рубіж Дніпра. Військовий експерт наголошує, що це суттєво ближчий берег. Відомо, що далекобійна артилерія сягає від 15 до 40 кілометрів, а РСЗВ – до 84 кілометрів.

Географія на нашому боці – це височина. Банальний тир, який доведеться застосовувати та бити все що там буде з'являтися. Єдиний момент полягає в тому, що не можна недооцінювати противника в частині кількості – їх таки ще багато,

– підкреслює Петро Черник.

Як стверджує військовий експерт, взимку для росіян все буде набагато гірше. Річ у тім, що ми маємо:

велику материкову Україну;

колосальне логістичне забезпечення;

унікальне явище, якого немає у росіян – це "волонтерка";

колосальна допомога Заходу.

"Допомога Заходу – це не тільки зброя. Це ще й гроші, і грошей вони дають доволі багато. Що стосується ковдр, одягу та банальної консервації – це тисячі тонн вантажів, котрі вже зайшли в Україну і Заходитимуть далі", – відзначає Черник.

Так, в частині стратегічної логістики ми у 10 разів перевершуємо противника. Натомість у росіян, стверджує Черник, логістична проблематика буде наростати з кожним днем – їм буде все важче.

Облога – це дуже велике терпіння. Завжди хочеться у бій, все якнайшвидше. Але ми маємо набратися терпіння, і, не сумніваюся, що рано чи пізно противник буде виснажений,

– запевняє військовий експерт Петро Черник.

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Чи будуть вуличні бої у Херсоні

Росіяни абсолютно ніякі у міських боях без підтримки артилерії. Ми бачили це на прикладі Маріуполя, Попасної та Сєвєродонецька.

Як зауважує військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, тактика вуличного бою для росіян – це досить токсична суміш досвіду радянської армії 80-х років, яка мала нововведення після Афганської війни, а також досвід російського спецназу під час контртерористичних операцій проти терористів, які захоплюють заручників. Одне з іншим у сучасній війні не дуже поєднується.

Саме те, що окупанти мають намір переодягатися у цивільних, свідчить про відсутність важкої техніки та підтримки артилерії. Фактично вони зможуть там перебувати винятково як диверсанти. А відтак – будуть дуже швидко знищені нашими ЗСУ.



