Звільнення Півдня: Жданов припустив, яким далі буде контрнаступ
Захисники успішно деокуповують Херсонську та Миколаївську області. Ймовірно, вони не планують форсувати Дніпро.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що форсування водойм – це важка воєнна операція.
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"Якщо форсувати неподалік противника, то будуть величезні втрати. Артилерія й інші засоби можуть атакувати. Згадайте форсування Дніпра у 1943 році", – сказав Жданов.
Перевага для ЗСУ
За словами військового експерта, правий берег Дніпра високий і для нас це гарантія того, що росіяни не формуватимуть ріку. З іншого боку, захисникам також проблематично.
Проте є перевага, що тепер нашими вогневими засобами покриваємо до 70 кілометрів від Дніпра в глибину оборони російських військ. І можна спокійно вражати вогнем російські війська на лівому березі Дніпра, – зазначив Жданов.
Що стосується визволення лівобережної України, то, як розповів Жданов, є різні варіанти. Однак зараз їх не варто прогнозувати. Згодом Генштаб все повідомить.
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Звільнення Херсона: останні новини
- Захисники увійшли до Херсона 11 листопада. Наразі у звільнених населених пунктах регіону підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Окупанти ж укріплюють рубежі на лівому березі Дніпра.
- На Херсонщині відновлюватимуть електропостачання та мобільний зв'язок. Фахівці чекають дозволу на ремонтні роботи. Для відновлення зв'язку потрібно кілька днів, оскільки вежі мобільних операторів зруйновані.
- У Херсоні діятиме комендантська година. Тривають розмінування, тому буде обмеження виїзду та в'їзду.