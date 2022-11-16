Неприємно, – Зеленський відреагував на чутки про "договірняки" з Росією при її виході з Херсона

Звільнення Херсона – це велика перемога. Адже це перше деокуповане місто обласного значення з початку повномасштабної війни.

Про це під час спілкування з журналістами в ефірі національного телемарафону розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Зеленський прокоментував чутки про домовленість з Росією щодо її виходу з Херсона

Президент зазначив, що чув чутки про те, що під час відступу окупантів з Херсона були якісь "договірняки".

Це неприємний момент. Ми там втратили велику кількість людей. Ми втратили й командирів, і звичайних військових. Солдатів, я маю на увазі,

– зауважив Зеленський.

Він пояснив, що під час звільнення Херсона спрацювала операція, і дуже добре, що Україна не втратила там тисячі людей.

"І мені було дуже неприємно. Немов ми поважаємо або бачимо героїчні кроки тільки тоді, коли тисячі людей у крові. Це неприємний момент. Я вважаю, що це зовсім не справедливо до людей, які захищають", – підсумував глава держави.

Звільнення Херсона: коротко

Міноборони України 11 листопада повідомило про звільнення Херсона від російських окупантів. Бійці ЗСУ зайшли в місто, а шляхи відступу загарбників перебували під вогневим контролем української армії. Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати деокупацію.

Вже 14 листопада у місто прибув президент Володимир Зеленський. Він подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії. На питання журналіста Дмитра Комарова про те, чому глава держави вирішив ризикнути й приїхати у Херсон, той відповів, що зараз дуже важливо бути тут, а ризикують всі. Того ж дня за участю президента у місті офіційно підняли український прапор.

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