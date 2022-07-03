Херсонське угруповання Росії приречене, – Арестович пояснив, чому так вважає

На Херсонському напрямку російські окупанти готуються вставати в оборону. За словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича, їхнє угруповання – приречене.

Є кілька шляхів, як українські захисники звільнятимуть область. Про це Арестович розповів в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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У звільненні Херсону можна не сумніватися

Арестович розповів, що йому важко говорити про перспективи контрнаступу на Херсонщині, адже це є державною таємницею. Окрім цього, було пряме прохання особливо не коментувати дії ЗСУ на цьому напрямку.

Але чисто логічно все там зрозуміло. Одного разу ЗСУ підберуться до Херсона з обох боків – з півдня та півночі, наприклад. І буде створена ситуація, коли "зайчики" побіжать всього двома "ниточками", які там є, – Новокаховською дамбою та через Антоновський міст,

– зауважив радник голови ОП.

За його словами є 2 варіанти розвитку подій:

Зруйнувати обидві переправи, не дати окупантам перейти та добити їх на правому березі.

Дати загарбникам вийти та "зайти на плечах", тобто одразу вслід за ними. Арестович зазначив, що цей варіант є складнішим, але є різні способи, як це можна зробити.

"В будь-якому разі місто буде звільнене. В цьому можна не сумніватися абсолютно", – наголосив радник голови ОП.

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Угруповання окупантів на Херсонщині – приречене

Арестович розповів, що дотримується гіпотези, що росіяни встануть в оборону до середини серпня. Однак українські захисники не дадуть їм цього зробити, як і не дадуть провести референдум.

"Це означає, що різні чудові події можуть відбутися. Херсонське угруповання – приречене. Вони не зможуть втримати плацдарм на правому березі, яке постачають двома нещасними "нитками" через широчезну та величезну річку Дніпро. Це нереально", – додав радник голови ОП.

Він зауважив, що загарбники розраховують, що ЗСУ тягнутимуть сили та засоби на Схід, тому наразі росіяни там і тиснуть. Також вони мріють про те, що наші бійці не зможуть залучити достатньо сил на Херсонський напрямок, а їм вдасться трохи підтягнутися та збивати контратаками.

"Вони на Херсонському напрямку роблять те саме, що й ми на Донецькому. Тобто на Херсонському ми тиснемо, а вони обороняються", – додав Арестович.

Окрім цього, окупанти сподіваються, що оборона буде вдалою, а бійці ЗСУ не вміють наступати. Проте за словами радника голови ОП, коли на той напрямок привезуть зо 5 HIMARS, це питання закриється за тиждень.

"Для цього нещасного правобережного угруповання їх (5 HIMARS – 24 канал) є достатньо", – зазначив Арестович.

Нещодавно радник очільника ОП Михайло Подоляк розповів, що ЗСУ потребують 300 РСЗВ. Арестович додав, що мовиться саме про реактивні системи залпового вогню різних видів, а не лише про HIMARS, адже це цілковито особлива річ.

"Нам не лише ж їх передавали та передають. Є чеська РСЗВ дуже схожа на БМ-21 "Град", яка є її аналогом. І потреба в них є, адже все до HIMARS не зведеш. HIMARS – це дуже сильна, дуже потужна, точна зброя, яка змінює хід гри", – додав радник голови ОП.

Він наголосив, що Подоляк мав на увазі все, що потребують захисники.

"Це не 300 HIMARS, бо стільки є ледь-ледь в усій армії США. Але чим більше, тим краще. Тому там те все (контрнаступ – 24 канал) ще буде", – зауважив Арестович.

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Українська авіація знищила "Тор"

Радник голови ОП додав, що на Херсонському напрямку українська авіація завдає ударів по позиціях окупантів. Зокрема, 2 червня наші пілоти знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Арестович зазначив, що "ТОР" – це дуже хороша та вдала зброя з вертикальним стартом, яка дозволяє її краще маскувати, адже вона не має направної, яка виходить за межі контуру бойової машини. Також такий ЗРК може самостійно встановлювати цілі.

Один комплекс знесли, однак це велика та значуща вдача, адже боротьба ППО та літака, якщо це не літак 5 покоління, як на Заході, який є цілою інтеграційною системою, – це дуже непроста та нетривіальна бойова задача,

– пояснив радник голови ОП.

Він наголосив, що якщо авіація працює, то це означає дуже великі неприємності для противника. Наразі російська армія перебуває на Херсонщині практично в такій самій ситуації, як ЗСУ під Лисичанськом.

"Звичайно співвідношення зовсім не те. Якби було абсолютно так, то ми б їх вже зжерли. Але загальна логіка така. Ми нарощуватимемо, а вони намагатимуться нарощувати", – додав Арестович.

Радник голови ОП підсумував, що між "нарощувати" та "намагатись нарощувати" – прірва, співмірна воєнній катастрофі. Тому в майбутньому буде видно, що буде на Херсонщині.

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