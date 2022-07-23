Змусимо окупантів відійти від Херсона, – військовий експерт спрогнозував, яким буде контрнаступ

На Херсонщині офіційні представники місцевої влади попросили українців шукати укриття, запасатися їжею та водою, тому що готується контрнаступ. Яким він може бути – читайте у матеріалі.

На думку військового експерта Дениса Поповича, українські захисники можуть продовжувати асиметричну тактику та бити по мостах, переправах, логістичних ланцюжках. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, це необхідно для того, щоб "помʼякшити" російське угруповування й змусити їх відійти від Херсону або вони будуть знищені.

Якщо угруповування не може або воно позбавлене можливості поповнюватися, то скільки воно протримається, якщо почнуться активні бої?,

– зазначив Денис Попович.

"Але дуже боюся, що російське керівництво може керуватися політичними мотивами, а не військовими. Через політичні мотиви вони можуть скомандувати стати в оборону і за будь-яку ціну тримати Херсон. Цього теж не можна виключати", – зазначив військовий експерт.

Що кремль казатиме росіянам про деокупацію Херсону

Денис Попович припустив, якщо буде деокуповано Херсон, російському керівництву буде дуже важко подати це за перемогу.

Він зазначив, якщо керуватися даними з певних російських пабліків стосовно ситуації навколо Херсону, хоч їм не на великий відсоток можна довіряти. Там можна помітити велику дилему: залишати Херсон чи його обороняти.

Якщо його обороняти, то це може вилитися в дуже великі жертви серед російських вояків, у яких і так не дуже добрий (морально-психологічний – 24 канал) стан,

– повідомив Денис Попович.

"Якщо його покидати, то як це подати? Яку перемогу, який "жест доброї волі" може це виправдати?", – додав військовий експерт.

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