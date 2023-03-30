"Ніякої Європи не буде": піп УПЦ МП вибухнув маразматичними заявами про Україну, Донбас і Майдан

Епопея зі звільненням Лаври від попів УПЦ МП продовжує набирати обертів. Мережею розлетілося відео одного з них, на якому він ніс маразматичні заяви про Україну, Донбас і Майдан.

Так, 29 березня, коли проросійські попи мали б покинути Києво-Печерську Лавру, розгорілася ціла низка скандалів з попами. Один із них під час спілкування з журналістами продемонстрував справжнє обличчя УПЦ МП, передає 24 Канал.

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Попи – поширювачі російської пропаганди

Журналістам піп, якого буквально рвало і метало, почав розсипатися заявами, які притаманні російській пропаганді. Це чергова демонстрація того, що саме люди слухають під час проповідей УПЦ МП.

Так, він емоційно викрикував про якесь "повстання" Донбасу. Себто не Росія напала та захопила його у 2014 році, а місцеві мешканці таким чином висловили своє невдоволення владою.

Не минулося й без заяв про Революцію Гідності. За словами попа, вона "нічого доброго Україні не принесла". Він також викрикував щось про Євросоюз та те, що наша держава не буде його членом.

Під роздачу потрапив також Віктор Янукович. Піп кричав, що Донбас повстав через нього. Мовляв, "лєгітімний" їх обманув. Щойно журналіст вирішив нагадати про вторгнення Росії на територію Донбасу, священнослужитель його перебив. Він кричав, що все це брехня, і що регіон "бомбили українці".

Першими бомбили українці. Не треба за Донбас розповідати. Донбас не хотів Порошенка, не хотів Майдану. Що Майдан дав Україні? Того шляху (до ЄС та НАТО – 24 Канал) нема. Вона (Україна – 24 Канал) його намалювала. Ніякої Європи не буде – запам'ятайте,

– заволав піп.

Піп істерив через спроби виселити його з Лаври: дивіться відео

Зауважимо, що представники УПЦ МП вже навіть подали до суду позов. Вони вимагають призупинити рішення про виселення монахів з території Києво-Печерської Лаври.

Суд позов УПЦ МП відхилив