Не думаю, що для нього це було несподіванкою, – Прокіп про звільнення Коболєва

З посади голови НАК "Нафтогаз України" звільнили Андрія Коболєва. Він заявив, що дізнався про це з новин, але експерти вважають, що це не так.

Адже, скоріш за все, таке рішення обговорювали. Таку думку в ефірі висловив експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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"Не думаю, що для самого Коболєва це було несподіванкою. Думаю, вели якісь розмови, були якісь пропозиції", – зазначив Прокіп.

Чому насправді звільнили Коболєва

За його словами, тарифи на газ – одна з причин політичної невдоволеності міністром. Але є ще й інші чинники, зокрема:

рекордний збиток "Нафтогазу", щодо якого є об'єктивні та суб'єктивні причини;

задачу, яка стояла перед компанією – нарощення видобутку газу – не виконали. Видобуток був на рівні навіть нижчому, ніж у 2016 році.

"Ці чинники були серед тих, які зумовили політичну невдоволеність Коболєвим", – сказав Прокіп.

Він відзначив, що щодо розмови про "відкат" корпоративного управління – можна полемізувати. Адже є багато питань до способів, в які це зробили.

Андріан Прокіп розповів про звільнення Коболєва: дивіться відео

"Проте перед компанією стояла задача, яку поставив уряд – наростити газовидобуток. Нормальне корпоративне управління передбачає те, що саме наглядова рада відповідальна за те, як менеджмент компанії виконує цілі, поставлені перед нею", – додав експерт.

Що відомо про звільнення Коболєва