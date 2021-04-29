Не думаю, що для нього це було несподіванкою, – Прокіп про звільнення Коболєва

З посади голови НАК "Нафтогаз України" звільнили Андрія Коболєва. Він заявив, що дізнався про це з новин, але експерти вважають, що це не так.
Джерело:24 канал
Адже, скоріш за все, таке рішення обговорювали. Таку думку в ефірі висловив експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.
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"Не думаю, що для самого Коболєва це було несподіванкою. Думаю, вели якісь розмови, були якісь пропозиції", – зазначив Прокіп.
Чому насправді звільнили Коболєва
За його словами, тарифи на газ – одна з причин політичної невдоволеності міністром. Але є ще й інші чинники, зокрема:
- рекордний збиток "Нафтогазу", щодо якого є об'єктивні та суб'єктивні причини;
- задачу, яка стояла перед компанією – нарощення видобутку газу – не виконали. Видобуток був на рівні навіть нижчому, ніж у 2016 році.
"Ці чинники були серед тих, які зумовили політичну невдоволеність Коболєвим", – сказав Прокіп.
Він відзначив, що щодо розмови про "відкат" корпоративного управління – можна полемізувати. Адже є багато питань до способів, в які це зробили.
Андріан Прокіп розповів про звільнення Коболєва: дивіться відео
"Проте перед компанією стояла задача, яку поставив уряд – наростити газовидобуток. Нормальне корпоративне управління передбачає те, що саме наглядова рада відповідальна за те, як менеджмент компанії виконує цілі, поставлені перед нею", – додав експерт.
Що відомо про звільнення Коболєва
- Коболєва звільнили з посади 28 квітня 2021 року.
- У Кабміні пояснили, що це зробили через мільярдні збитки "Нафтогазу".
- Юрій Вітренко заявив, що звільнення Коболєва є цілком логічним, адже воно викликане негативним результатом його роботи.
- Сам Коболєв заявив, що не має наміру підставляти компанію, попри те, що не згоден зі звільненням.