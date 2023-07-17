Путін кинув Ердогана, – Давидюк назвав справжню причину повернення командирів "Азова"

Владімір Путін не виконав свої зобов'язання перед президентом Реджепом Ердоганом. Це спровокувало протистояння Росії й Туреччини.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Протистояння поширилось на цілу низку напрямків, де Росія і Туреччина раніше співпрацювали.

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Конфлікт розпочався через те, що Путін обіцяв Ердогану під час його виборчої кампанії й за посередництва президента Туреччини у переговорах віддати ЗАЕС МАГАТЕ.

У перегонах на посаду глави держави це давало б Ердогану декілька додаткових відсотків підтримки, щоб він міг перемогти у першому турі виборів, але Путін його кинув,

– пояснив політолог.

Саме тому Реджеп Ердоган публічно підтримав вступ України у НАТО та відпустив командирів "Азова" додому.

Зернова угода

Так само, у межах протистояння Росії та Туреччини, президент Реджеп Ердоган заявив, що Путін підтримає продовження "зернової угоди". Наразі речник Кремля Дмітрій Пєсков спростував заяву турецького керманича.

"Це також демонстрація протистояння двох країн, причому на закритих зустрічах турки нам повідомили, що навіть якщо Путін не дасть добро на продовження угоди – вони готові виводити свої військові кораблі і прикривати наші торгові судна аби забезпечити транспортування зерна Чорним морем", – зазначив політичний експерт.

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