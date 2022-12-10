ЗСУ вже за кілька кілометрів, до Нового року ще будуть новини, – Гайдай про звільнення Кремінної

Українські військові продовжують титанічно боронити рідну землю від ворога. Запеклі бої зараз поблизу Бахмута. Також ЗСУ не полишають роботу зі звільнення від окупантів Луганщини.

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону, до Нового року на українців очікують новини. Вони будуть пов'язані зі звільненням Кремінної.

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ЗСУ за декілька кілометрів

За словами Гайдая, наші військові перебувають за якихось кілька кілометрів від Кремінної. Тож він висловив надію, що невдовзі можна буде говорити про те, що звідти вдалося вибити ворога.

Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону,

– наголосив він.

Водночас слід розуміти, що питання деокупації Луганської області вкрай складне. Ворог добряче підготувався. Тож він з усіх сил намагатиметься захистити позиції, зайняті ним раніше.

За словами Гайдая, останні підготовлені підрозділи окупанти розмістили поблизу Сватового та Кремінної. Але він переконаний, що зима зіграє на руку українським військовим. Погодні умови допоможуть техніці швидше рухатися на фронті.

До слова, допомагають деокупувати Луганщину також партизани. Глава ОВА зауважив, що завдяки їм туди підвозять "певну бавовну".

Чому важливо звільнити Кремінну

Раніше Сергій Гайдай розповідав, у чому стратегічна важливість Кремінної, а також Сватового. За словами очільника Луганської ОВА, звільнення цих населених пунктів дає можливість продовжити контрнаступ.

Він наголосив, що щойно ці міста будуть під контролем українських захисників, вони зможуть продовжити рух до Лисичанська. Це також чудово розуміють самі окупанти, тож намагаються не дозволити ЗСУ просунутися вперед.

Водночас Гайдай зробив кілька прогнозів, в які хотілося б вірити. Передовсім він зауважив, що до кінця зими ЗСУ можуть вийти на лінію розмежування 2014 року. А от упродовж 2023 року нашим захисникам вдасться повністю звільнити область від ворога.

Хай там як, але нам усім потрібно розуміти, що війна не закінчиться завтра. Особливо на фоні заяв Путіна, в яких він готує населення своєї країни до того, що так звана "спецоперація" триватиме довго. Тож продовжуйте підтримувати ЗСУ, один одного та пам'ятайте, що перемога за Україною.