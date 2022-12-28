Росія найбільше цього боїться: які можливості отримають ЗСУ після деокупації Кремінної
Видання The New York Times стверджує, нібито ЗСУ наблизилися до Кремінної та можуть її звільнити. Експерти зазначають, що Росія боїться втратити це місто. Які можливості отримають ЗСУ після деокупації Кремінної – читайте у статті.
Про це 24 каналу сказав військовий експерт Микола Саламаха. Він зауважив, що Кремінна – це в першу чергу транспортний вузол.
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За його словами, деокупація цього міста стане першим кроком для того, щоб здійснювати наступ в сторону Сєвєродонецька та Лисичанська.
Ворог цього найбільше і боїхться. Тому він буде прикладати максимум зусиль, щоб недопустити деокупації Кремінної і далі – проведення тих заходів, які можуть призвести до накопичення сил ЗСУ по звільненню Донецька і Лисичанська,
– заявив Саламаха.
"На цьому напрямку проходить потужна робота наших підрозділів. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість", – сказав він.
Саламаха про ситуацію на фронті та бої за Бахмут і Кремінну: відео
Яка ситуація поблизу Кремінної: останні новини
- На звільненні Кремінної наголошують оглядачі з NYT. Вони зазначають, що наші військові наблизилися до можливості деокупації міста.
- Цей населений пункт – ворота до двох більших міст поблизу. Мовиться, власне, про Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Їх росіяни окупували після виснажливої літньої кампанії, під час якої ЗСУ знищили шалену кількість як самих ворогів, так і їхньої техніки.
- У розвідці Великої Британії зазначили, що для росіян Кремінна надзвичайно важлива. Адже саме через неї проходить матеріальне забезпечення Луганщини.
- За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, з Кремінної виїхали до Росії медики та ремонтні бригади, які, власне, приїжджали з країни-агресорки. Тож свої роботи вони згорнули.
- Також Гайдай зазначив, що росіяни підготувалися до оборони позицій у Кремінній – вони мінують територію, підтягують техніку та резерви.
- Деокупація Кремінної розіб'є ворогів на дві частини. Після цього у росіян будуть мізерні шанси навіть поблизу Бахмута, адже їхні війська просто "посипляться".