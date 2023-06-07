Чи готовий Путін втратити Крим після підриву ГЕС: припустили задум диктатора

Підрив Каховської ГЕС – черговий акт терору та відчаю путінського режиму. Наслідки знищення дамби згодом відчують мешканці окупованого Криму, адже півострів залишиться без води.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він додав, що окупанти за будь-яку ціну намагаються втримати Крим, тому їм байдуже на кримчан і ситуацію з водою на півострові.

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На думку політтехнолога, кремлівський диктатор Владімір Путін може пожертвувати кримчанами, але не Кримом. Він створив ситуацію, що як тільки українці повернуть собі Крим – Путіна не буде.

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Путіна знесе

Очільник Кремля побудував систему на так званому "кримському консенсусі". Він виправдовував погіршення рівня життя й велику кількість проблем у Росії тим, що це все "наслідки повернення Криму".

Путін так часто говорив, що Крим "священна російська земля" й от він такий "Вова кримський". Проте як тільки Росія втратить півострів, то Путіна знесе,

– сказав Гельман.

Зараз воєнний злочинець Путін насправді мало чим керує в Росії. Однак втративши Крим, він фактично втратить владу.

Російському диктатору абсолютно байдуже на людей, для нього важливіша територія. Тому Путін готовий, щоб люди у Криму пили погану воду й жебракували, але територію півострова він не готовий віддати.

У Криму його (Путіна – 24 Канал) смерть. Тому він буде максимально триматись за півострів,

– зазначив політтехнолог.

Росіянами розуміли, що підірвавши Каховську ГЕС, Крим залишиться без води. Проте для Росії люди – не аргумент. Вони цілеспрямовано відправляють їх на смерть.

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