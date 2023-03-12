Крим готується до бойових дій: окупанти роздають місцевим рекомендації, як зберегти життя

У Росії чудово розуміють, що звільнення Криму – лише питання часу. Тож серед місцевого населення вже поширюють рекомендації. У них розповідають, як вберегти життя під час бойових дій.

Насправді найкраща рекомендація у цьому випадку – виїжджати геть з півострова. Наразі пропозиції від окупантів дещо інші. І 24 Канал коротко по них пройдеться.

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Рекомендації на всі випадки життя

Оскільки це документ на кілька сторінок, то ми не мучитимемо вас переказом всього, що в ньому йдеться. Натомість пропонуємо умовний хрестоматійний переказ по пунктах. Усі вони стосуються можливих артилерійських обстрілів і авіанальотів. Отже, рекомендації стосуються:

підготовки укриття та власного житла;

пошуку безпечних місць у разі обстрілів;

заклику до дій, якщо людина почувається у небезпеці.

Наприклад, закликають ховатися з розумом. Цитуємо: "Більшість снарядів розриваються у верхньому шарі землі, тому осколки у момент вибуху розлітаються на висоті менш як 30 – 50 сантиметрів над поверхнею. Лягайте, охопивши голову руками. Закривайте долонями вуха та привідкрийте рот – це врятує від контузії, а також акустичного шоку".

Мешканцям Криму роздають поради на випадок бойових дій / телеграм "Крымский ветер"

Наголосили окупанти, що під час обстрілів небезпечно перебувати в транспорті. Ясна річ, вони чудово бачили, що відбувалося у тих містах і селах, де вони поливали вогнем евакуаційні колони.

Але це ще квіточки. Також мешканцям виклали цілу методологію дій у випадку, якщо у їхньому населеному пункті ведуться бойові дії. Поради на цей випадок вмістилися у понад 2 сторінки формату А-4.

Водночас ми звернули увагу на такий момент: "Якщо до вас у квартиру продираються бійці і почнуть пересовувати, ламати і валити на землю меблі, не намагайтеся їм заперечувати. Це для вас ваша квартира – квартира. А для них всього лиш зручна вогнева позиція". Нагадуємо, що загарбники часто розповідають або звинувачують ЗСУ в тому, що роблять або планують робити самі. Ось вам чіткий доказ того, що на окупованих територіях вони діють саме таким чином.

У Криму буде спекотно