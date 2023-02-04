Чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму: позиція Пентагону

Сполучені Штати вперше відправлять Україні ракети GLSDB. Це наземні бомби малого діаметру з дальністю польоту 150 кілометрів.

У Пентагоні вже прокоментували можливе використання цих ракет для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це інформує 24 Канал.

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Речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу підкреслив, що Україна сама вирішує, які саме операції проводити для звільнення своїх територій.

Також він зазначив, що ракети GLSDB малого діаметра наземного базування. Це дає їм можливість більшого радіуса дії – здатність вести вогонь на великій відстані. Таке озброєння, за словами Райдера, дозволить українській армії здійснити операції як щодо захисту країни, так і щодо повернення тимчасово окупованих Росією територій.

Коли справа доходить до українських планів операцій, очевидно, що це їхнє рішення. Я не збираюся говорити або робити припущення про можливі майбутні операції, але знову ж таки, весь цей час ми працювали з ними, щоб надати їм можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою,

– наголосив Райдер.

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Що відомо про ракети GLSDB